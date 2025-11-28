Los diputados con más años en el Congreso y se reeligen en 2025; uno tiene más de 20

Mario Edgardo Segura Aroca, jefe de bancada del Partido Liberal, es uno de los rostros más conocidos en la político. Sus primeros dos períodos como diputado de El Paraíso fueron en 2006-2010 y 2014-2018, regresando al parlamento hasta el período 2018-2022 y 2022-2026 para así estar cerca de acumular 16 años.