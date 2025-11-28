Los diputados con más años en el Congreso y se reeligen en 2025; uno tiene más de 20

Son varios los diputados que llevan más de una década en el Poder Legislativo y que pretenden ampliar su estancia reelegiéndose en las elecciones generales de 2025. Conózcalos a continuación.
Carlos Roberto Ledezma Casco, congresista del Partido Nacional por el departamento de Choluteca, ya lleva tres períodos (2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026), los cuales se traducen en 12 años.
Jari Dixon Herrera Hernández, diputado de Libertad y Refundación (Libre) por Francisco Morazán, también acumula 12 años ocupando un curul desde los períodos 2024-2018, 2018-2022 y 2022-2026.
Edgardo Antonio Casaña Mejía es diputado de Libre representando al departamento de Santa Bárbara, teniendo tres períodos: 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026.
Gloria Argentina Bonilla Bonilla, legisladora de Comayagua con el Partido Liberal, es la única mujer con más de una década en el Congreso. Ha estado en los períodos 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026, alcanzando así 12 años.
Luis Rolando Redondo Guifarro, actual presidente del Congreso, lleva tres períodos como diputado de Cortés en diferentes partidos. Entre 2014-2018 estuvo con el Partido Anticorrupción (Pac), en 2018-2022 con el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd), en 2022-2026 con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y ahora busca ser reelecto bajo la bandera de Libre.
Scherly Melissa Arriaga Gómez representa a Cortés con el partido Libre desde el año 2014 de forma ininterrumpida, por lo que está a punto de cumplir 12 años en la cámara legislativa.
Sergio Arturo Castellanos Perdomo es otro diputado de Santa Bárbara bajo la bandera de Libre que acumula tres períodos. Llegó al Congreso en el período 2010-2014 con el extinto partido Unificación Democrática (UD), y posteriormente para los períodos 2018-2022 y 2022-2026 se integró al actual partido de gobierno.
Yahvé Salvador Sabillón Cruz es uno de los congresistas que dejó las filas de Libre para unirse al Partido Liberal. Con Libre fue electo como diputado de Cortés para los períodos 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026, estando cerca de cumplir 12 años en ese cargo.
Alberto Chedrani Castañeda antes de dar el salto a la política fue muy reconocido por formar parte de la selección mundialista de Honduras en España 82. Chedrani es diputado del Partido Nacional por Cortés desde 2010 de forma continua, estando cerca de cumplir 16 años en el Congreso Nacional.
José Tomás Zambrano Molina es el actual jefe de bancada del Partido Nacional. El congresista por el departamento de Valle también está cerca de cumplir 16 años ocupando un curul desde el año 2010.
Mario Edgardo Segura Aroca, jefe de bancada del Partido Liberal, es uno de los rostros más conocidos en la político. Sus primeros dos períodos como diputado de El Paraíso fueron en 2006-2010 y 2014-2018, regresando al parlamento hasta el período 2018-2022 y 2022-2026 para así estar cerca de acumular 16 años.
Mario Alonso Pérez López se suma a la lista de diputados de Santa Bárbara con más tiempo en el Congreso. El legislador nacionalista llegó por primera vez para el período 2010-2014, siendo reelecto de forma ininterrumpida para cumplir cuatro períodos que equivalen a 16 años.
Marlon Guilermo Lara Orellana busca su quinto período como diputado de Cortés con el Partido Liberal. Lara estuvo en los períodos 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018 y 2022-2026. En las elecciones de 2017 no compitió por un curul, sino como candidato a alcalde de Puerto Cortés.
Walter Antonio Chávez Hernández es el segundo diputado de El Paraíso con más de una década en el Congreso. Con el Partido Nacional ha estado en el Poder Legislativo desde 2010, acercándose a cumplir los 16 años.
Yury Cristhian Sabas Gutiérrez, del Partido Liberal, representa a Choluteca en el Congreso Nacional desde el año 2010, sumándose a la lista de diputados con cuatro períodos legislativos que se traducen en 16 años.
Antonio César Rivera Callejas, recordado por su campaña "Toño el de los chocoyos", ha ocupado un curul con el Partido Nacional desde el año 2006 sin interrupción alguna. Con cinco períodos como parlamentario del departamento de Francisco Morazán. "Toño" Rivera se aproxima a cumplir 20 años como diputado y aspira quedarse cuatro años más.
José Alfredo Saavedra Paz también es uno de los diputados más longevos. Lleva cinco períodos (casi 20 años) representando a Valle con el Partido Liberal desde el año 2006.
Milton Jesús Puerto Oseguera es el diputado con más años en el Congreso Nacional, ostentando un curul con el Partido Nacional en representación de Yoro desde 2002. Esto significa que ha sido electo en seis períodos, equivalentes a 24 años.
Para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre hay 81 diputados actuales que volvieron a postularse como candidatos a seguir en el Congreso Nacional.