Continúa la distribución de material electoral en los diferentes centros de Cortés

A tan solo un día y pocas horas de iniciar el proceso electoral, los diferentes departamentos del país ya cuentan con el material electoral y se preparan para recibir a los miles de votantes

  • 28 de noviembre de 2025 a las 09:08
El Centro Social La Paz, en La Lima, Cortés, recibió este viernes el cargamento de material electoral a tan solo un día de las elecciones generales en Honduras. Así se llevó a cabo la distribución en otros centros educativos:

 Foto: Neptalí Romero| GRUPO OPSA
Desde el lunes -24 de noviembre- fue distribuido el material electoral en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el norte de Honduras.

 Foto: Neptalí Romero| GRUPO OPSA
Los materiales electorales están siendo ordenados de acuerdo con los centros de votación y al número asignado a cada maleta.

Foto: Neptalí Romero| GRUPO OPSA
El Centro Educación Prebásica Jose Ricardo Erwin en San Manuel, Cortés, también recibió esta mañana el cargamento de maletas.

Foto: Neptalí Romero| GRUPO OPSA
Los primeros equipos partieron rumbo a Choloma, seguidos por salidas hacia Omoa, Puerto Cortés, La Lima y el resto de municipios programados.

 Foto: Neptalí Romero| GRUPO OPSA
Gustavo Urtecho, secretario suplente del Consejo Municipal Electoral, señaló que el traslado es coordinado por las Fuerzas Armadas, que asisten en todo momento la logística.

 Foto: Neptalí Romero| GRUPO OPSA
Cada movimiento logístico se ejecuta bajo estricta supervisión y acompañamiento de la Policía Militar del Orden Público. “Todo ha estado en perfecto orden y ha sido exitoso todo lo que se ha hecho”, acotó.

 Foto: Neptalí Romero| GRUPO OPSA
En Villanueva, Cortés, ya se encuentra el resguardo militar en las afueras de los centros de entrega.

 Foto: Cortesía a GRUPO OPSA| Douglas Padilla
De acuerdo con datos oficiales, el cargamento trasladado a Cortés comprendió 15 furgones y seis camiones que transportaban 3,330 maletas electorales, 28 maletas de emergencia, 1,036 kits y 28 kits de contingencia.

 Foto: Cortesía a GRUPO OPSA| Douglas Padilla
Los militares se encargarán de brindar seguridad a los camiones que transportan el material electoral, primero a nivel departamental y ahora en la siguiente fase hacia los municipios.

 Foto: Cortesía a GRUPO OPSA| Douglas Padilla
Antes de la entrega, el Centro de Acopio del departamento de Cortés desarrolló una reunión de coordinación con el alto mando de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas de Honduras.

 Foto: Cortesía a GRUPO OPSA| Douglas Padilla
Estimó que el trabajo de ordenar las maletas tardará entre cuatro y cinco horas.

 Foto: Cortesía a GRUPO OPSA| Douglas Padilla
