Empleo informal, pobreza y deudas: el panorama económico que recibirá el próximo gobierno

El economista Ismael Zepeda señaló a EFE que, más allá del volumen de la deuda, Honduras arrastra un sistema tributario regresivo que grava en mayor medida a los sectores de menores ingresos, y criticó la falta de una estrategia real de desendeudamiento, pese a intentos de un reperfilamiento con organismos multilaterales y emisión de bonos soberanos.