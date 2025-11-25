Misión de la Unión Europea pidió a los actores políticos garantizar elecciones transparentes y justas

Washington, Estados Unidos.- La misión permanente de la Unión Europea en la OEA pidió a las autoridades, actores y partes políticas que llevan a cabo el proceso electoral en Honduras garantizar que las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) garantizar sus labores para llevar a cabo las elecciones del 30 de noviembre.
Durante la comparecencia en la reunión extraordinaria celebrada cinco días antes del proceso electoral, se pidió a todas las instituciones asumir sus responsabilidades y cumplir con el Estado de derecho y su constitución.
Asimismo, la embajadora destacó que desde octubre, y por invitación del Consejo Nacional Electoral y el gobierno, una misión hará una observación imparcial del proceso electoral "sin sesgos y conforme a las normas internacionales y regionales dentro del marco electoral de Honduras. Conforme a nuestra práctica, nuestra misión de observación emitirá un informe, al igual que recomendaciones".
Mencionó que la misión de la Unión Europea "está siguiendo muy de cerca los comicios programados para el 30 de noviembre y quisiera recalcar sus preocupaciones en torno a los entes que están preparando estos comicios, se hace un llamado a las autoridades, actores y partes políticas para garantizar que las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral puedan rendir sus servicios y labores para poder permitir que los hondureños puedan votar en un entorno pasible y seguro".
Enfatizó que "es importante que todas las instituciones asuman sus responsabilidades y cumplan con el Estado de derechos y su constitución para garantizar elecciones transparentes, inclusivas, y justas, para que los ciudadanos puedan incrementar su confianza a las instituciones democráticas".