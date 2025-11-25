Misión de la Unión Europea pidió a los actores políticos garantizar elecciones transparentes y justas

Washington, Estados Unidos.- La misión permanente de la Unión Europea en la OEA pidió a las autoridades, actores y partes políticas que llevan a cabo el proceso electoral en Honduras garantizar que las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) garantizar sus labores para llevar a cabo las elecciones del 30 de noviembre.

Durante la comparecencia en la reunión extraordinaria celebrada cinco días antes del proceso electoral, se pidió a todas las instituciones asumir sus responsabilidades y cumplir con el Estado de derecho y su constitución.

Asimismo, la embajadora destacó que desde octubre, y por invitación del Consejo Nacional Electoral y el gobierno, una misión hará una observación imparcial del proceso electoral "sin sesgos y conforme a las normas internacionales y regionales dentro del marco electoral de Honduras. Conforme a nuestra práctica, nuestra misión de observación emitirá un informe, al igual que recomendaciones".