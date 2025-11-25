Embajador de Argentina cuestiona presencia de Marlon Ochoa en sesión de la OEA

Washington, EE UU.- Carlos Bernardo Cherniak, embajador de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cuestionó la presencia de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la sesión extraordinaria de Consejo Permanente.

El diplomático opinó que debieron estar otras personas como Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Mario Flores Urrutia, presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), o la misión de observación de la OEA que está en Honduras.

Cherniak apuntó que Marlon Ochoa tiene poca credibilidad desde que se tomó una foto en la quema de la Embajada Americana hace varios años en Honduras. "Tomamos que el jefe de la misión electoral de la OEA que está en Honduras no está convocado para actualizarnos de la situación en el terreno y sinceramente creo que es una pena porque sería muy relevante", inició lamentando. Continuó acotando la famosa foto de Ochoa en la quema de la Embajada Americana, situación que a su criterio, lo descalificaba para estar en la sesión extraordinaria.

"Con todo respeto a la decisión soberana de mis colegas de Honduras, me permito decir que quizás hubiera sido más apropiado, a los fines de contar con más elementos de juicio sobre la situación, haber convocado, para representar a la institucionalidad electoral independiente en Honduras, al presidente del Tribunal de Justicia Electoral y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que a una persona que resulta tristemente famosa por sacarse un autorretrato que lo muestra festejando frente a un ataque vandálico a la embajada de un país miembro de esta organización", cuestionó. Seguidamente apuntó: "Imagínense ustedes, por un minuto, que alguien que participa en un acto vandálico contra una de nuestras embajadas lo recibamos en nuestra casa de la democracia de las Américas, hablando de manera independiente de elecciones transparentes y limpias en su país".