Consejo Permanente de OEA analiza situación electoral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de analizar la situación de Honduras previo a las elecciones generales del 30 de noviembre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) realiza este martes una sesión extraordinaria con la asistencia de varios funcionarios hondureños que exponen sus puntos de vista ante el Consejo Permanente. Entre los asistentes se encuentran -como representantes de Honduras- el vicecanciller de la República, Gerardo Torres; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; Roberto Quesada, por parte del gobierno. Además, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, que no acudió a la sede de la OEA y compareció vía zoom.

Transmisión en vivo:

Con un tiempo estimado de 10 minutos para disertar, uno de los primeros en recibir la palabra fue Ochoa, quien inició su mensaje asegurando que "en Honduras habrá elecciones generales el 30 de noviembre a pesar de la conspiración que se ha intentado montar contra el proceso electoral, una parte sustantiva del material electoral ya está listo para ser utilizado el día de la votación".

Ochoa amplió que el proceso avanza por buen camino, con 14 departamentos cubiertos en los que ya se ha distribuido 12,591 maletas electorales de un aproximado de más de 12 mil disponibles". El consejero del CNE, que protagonizó varios retrasos en el cronograma electoral al no acudir a las convocatorias de la presidenta, afirmó que puede decir "ante este Consejo Permanente que el pueblo hondureño encontrará sus centros de votación abiertos, sus juntas receptoras de votos instaladas y su material disponible el día de las elecciones". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo, reiteró ante el Consejo Permanente que en su deber como consejero del CNE, entregó al Ministerio Público una USB con audios que involucrarían en un supuesto plan de fraude a la consejera Cossette López, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano y un militar no identificado.

En su disertación describió la transcripción de los audios en los que se tocan temas como la transmisión de votos, conectividad como un intento de fraude. Asimismo, señaló que se registraron fallas durante el simulacro de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares. Finalizó su comparecencia pidiendo a los Estados miembros de la OEA, acompañamiento y observación, pero no para sustituir la voluntad soberana del pueblo, sino respaldar el derecho de la ciudadanía a votar en paz y que su voluntad sea respetada".

De su lado, el magistrado Mario Morazán en su participación denunció el desconocimiento a su investidura que ha observado el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, como magistrado de una corte como lo es el TJE y se ha mantenido más bien como abogado del Partido Nacional. Morazán mostró además documentos relacionados con las convocatorias desarrolladas en el TJE por parte de Flores Urrutia, en las que asegura él no fue notificado a tiempo.

En la sesión extraordinaria se encuentran presentes representantes de países como Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda.

Intervenciones