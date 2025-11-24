La mitad de candidatos no abrió cuenta bancaria para reportar gastos de campaña

Tegucigalpa, Honduras.—La transparencia financiera, uno de los pilares fundamentales para evaluar la integridad de un proceso electoral, llega debilitada a las elecciones generales del 30 de noviembre. De más de dos mil aspirantes a cargos públicos sujetos al escrutinio de sus gastos, apenas el 51% cumplió con la obligación legal de acreditar una cuenta bancaria diferenciada, el mecanismo que permite rastrear el origen y la ruta del dinero utilizado en campañas políticas. Lo que significa que solo 1,021 candidatos obligados demostraron apertura y rendición de cuentas ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), mientras que el 49% restante sigue sin proporcionar la información mínima indispensable para demostrar de dónde obtienen recursos y en qué los gastan.

Aunque los cinco candidatos presidenciales y cuatro de los cinco partidos políticos como institución sí acreditaron sus cuentas, la falta de cumplimiento en la base de sus aspirantes muestra un déficit profundo que afecta la calidad del proceso electoral. Los datos de la UFTF revelan que los partidos con mayor número de candidatos acreditados son el Nacional, con 342; el Liberal, con 314; y Libertad y Refundación (Libre), con 194. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Les siguen el Partido Innovación y Unidad (Pinu), con 119 aspirantes, y la Democracia Cristiana, que apenas alcanzó 51. La cifra de un solo candidato independiente que sí cumplió evidencia, además, que las organizaciones políticas pequeñas y los aspirantes sin estructura enfrentan una seria dificultad para cumplir con estos requisitos, lo cual la misma UFTF atribuye a la falta de experiencia y a la ausencia de mecanismos internos que garanticen procesos ordenados de rendición de cuentas.

En conjunto, los 1,021 candidatos acreditados representan únicamente a quienes cumplieron con la presentación oficial de su cuenta ante la autoridad, ya que la institución no reporta a quienes incumplen. El comisionado de la UFTF, Emilio Hércules, explicó en entrevista con EL HERALDO Plus que el incumplimiento no quedará sin consecuencias. Detalló que, tras las elecciones, comienza un periodo de quince días —que vence el 15 de diciembre— en el que todos los candidatos, hayan ganado o perdido, están obligados a presentar informes completos sobre ingresos y gastos de campaña. Según indicó, la auditoría documental que sigue a este proceso permitirá identificar si hay casos de apertura de cuentas no reportadas o de fondos que no tienen respaldo bancario, lo que podría derivar en multas para cada expediente analizado. Hércules señaló que los partidos que no participaron en elecciones primarias, como el Pinu y la Democracia Cristiana, muestran las cifras más bajas de acreditación debido a que nunca pasaron por un proceso previo de rendición de cuentas y carecen de la experiencia administrativa necesaria para cumplir con las exigencias actuales.