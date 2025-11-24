La mitad de candidatos no abrió cuenta bancaria para reportar gastos de campaña

Aunque los cinco candidatos presidenciales y cuatro de los cinco partidos políticos como institución sí acreditaron sus cuentas, la falta de cumplimiento en la base de sus aspirantes muestra un déficit profundo que afecta la calidad del proceso electoral.Los datos de la UFTF revelan que los partidos con mayor número de candidatos acreditados son el Nacional, con 342; el Liberal, con 314; y Libertad y Refundación (Libre), con 194.Les siguen el Partido Innovación y Unidad (Pinu), con 119 aspirantes, y la Democracia Cristiana, que apenas alcanzó 51.La cifra de un solo candidato independiente que sí cumplió evidencia, además, que las organizaciones políticas pequeñas y los aspirantes sin estructura enfrentan una seria dificultad para cumplir con estos requisitos, lo cual la misma UFTF atribuye a la falta de experiencia y a la ausencia de mecanismos internos que garanticen procesos ordenados de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/elecciones-honduras-2025/elecciones-honduras-2025-1400-aspirantes-politicos-no-rindieron-informe-uftf-FD27354346" target="_blank">rendición de cuentas</a>.