La mitad de candidatos no abrió cuenta bancaria para reportar gastos de campaña

A pocos días de las elecciones, casi la mitad de los aspirantes no ha presentado su cuenta bancaria diferenciada, debilitando la transparencia y dificultando la trazabilidad del dinero en campañas políticas

  • 24 de noviembre de 2025 a las 21:35
La mitad de los aspirantes no presentó su cuenta bancaria diferenciada, debilitando la fiscalización del dinero político y comprometiendo la transparencia a días de las elecciones generales del 30 de noviembre.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.—La transparencia financiera, uno de los pilares fundamentales para evaluar la integridad de un proceso electoral, llega debilitada a las elecciones generales del 30 de noviembre.

De más de dos mil aspirantes a cargos públicos sujetos al escrutinio de sus gastos, apenas el 51% cumplió con la obligación legal de acreditar una cuenta bancaria diferenciada, el mecanismo que permite rastrear el origen y la ruta del dinero utilizado en campañas políticas.

Lo que significa que solo 1,021 candidatos obligados demostraron apertura y rendición de cuentas ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), mientras que el 49% restante sigue sin proporcionar la información mínima indispensable para demostrar de dónde obtienen recursos y en qué los gastan.

Aunque los cinco candidatos presidenciales y cuatro de los cinco partidos políticos como institución sí acreditaron sus cuentas, la falta de cumplimiento en la base de sus aspirantes muestra un déficit profundo que afecta la calidad del proceso electoral.

Los datos de la UFTF revelan que los partidos con mayor número de candidatos acreditados son el Nacional, con 342; el Liberal, con 314; y Libertad y Refundación (Libre), con 194.

Les siguen el Partido Innovación y Unidad (Pinu), con 119 aspirantes, y la Democracia Cristiana, que apenas alcanzó 51.

La cifra de un solo candidato independiente que sí cumplió evidencia, además, que las organizaciones políticas pequeñas y los aspirantes sin estructura enfrentan una seria dificultad para cumplir con estos requisitos, lo cual la misma UFTF atribuye a la falta de experiencia y a la ausencia de mecanismos internos que garanticen procesos ordenados de rendición de cuentas.

En conjunto, los 1,021 candidatos acreditados representan únicamente a quienes cumplieron con la presentación oficial de su cuenta ante la autoridad, ya que la institución no reporta a quienes incumplen.

El comisionado de la UFTF, Emilio Hércules, explicó en entrevista con EL HERALDO Plus que el incumplimiento no quedará sin consecuencias.

Detalló que, tras las elecciones, comienza un periodo de quince días —que vence el 15 de diciembre— en el que todos los candidatos, hayan ganado o perdido, están obligados a presentar informes completos sobre ingresos y gastos de campaña.

Según indicó, la auditoría documental que sigue a este proceso permitirá identificar si hay casos de apertura de cuentas no reportadas o de fondos que no tienen respaldo bancario, lo que podría derivar en multas para cada expediente analizado.

Hércules señaló que los partidos que no participaron en elecciones primarias, como el Pinu y la Democracia Cristiana, muestran las cifras más bajas de acreditación debido a que nunca pasaron por un proceso previo de rendición de cuentas y carecen de la experiencia administrativa necesaria para cumplir con las exigencias actuales.

El problema central, advirtió el comisionado, es que aquellos candidatos que no abran su Cuenta Bancaria Diferenciada tendrán serias dificultades para rendir cuentas, ya que este instrumento permite la “trazabilidad” de los fondos, es decir, la posibilidad de conocer su origen, su uso y su destino final.

Cuando estos elementos no están registrados de manera bancaria, surge el riesgo de que el dinero utilizado sea de origen incierto o incluso ilícito, un escenario que amenaza la integridad misma de las campañas y la confianza pública en ellas.

La ausencia de controles financieros, explicó, impide responder preguntas esenciales, como quién financia realmente a los candidatos y con qué propósito.

Además del tema de acreditación, la Unidad de Política Limpia recordó que la propaganda política debe cesar la medianoche de este lunes 24 de noviembre, momento en que inicia el silencio electoral.

Cualquier candidato que viole esta disposición se expone a una multa equivalente a 40 salarios mínimos, un monto que ronda los 556,000 lempiras por infracción.

La sanción busca impedir que el ruido mediático influya en los votantes durante la etapa final del proceso, en la cual se espera equilibrio informativo y respeto a la normativa electoral.

La suma de incumplimientos financieros y posibles violaciones a la normativa en la recta final de la campaña demuestra que el país llega a las elecciones con un déficit significativo de transparencia.

Aunque los partidos como instituciones cumplieron con la acreditación de sus cuentas, casi la mitad de los actores políticos obligados a rendir cuentas no lo hicieron.

