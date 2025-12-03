Video muestran retiro de L1 millón por exfiscal Francia Medina

San Pedro Sula, Honduras.- Los momentos en que la exfiscal Francia Sofía Medina retira un millón de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH) fueron presentados ayer en video, con lo que la Fiscalía concluyó la evacuación de la carga probatoria en el juicio oral y público en su contra. Francia Sofía Medina, quien se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público, enfrenta cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.

Un perito de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) presentó los videos ante los jueces de sentencia y el público en la sala de audiencias, desde el instante en que la acusada llega al banco para retirar el dinero que formaba parte de evidencias de casos asignados a la Fiscalía contra el Crimen Organizado. En el sexto día de juicio, el Ministerio Público concluyó la evacuación de unas 80 pruebas, entre testimonios, documentos, peritajes, videos, fotografías y detalles de expedientes de donde, según la acusación, la exfiscal habría sustraído L88 millones para adquirir propiedades, vehículos, joyas y viajar al extranjero. La última prueba presentada por la Fiscalía fueron videos del 16 de marzo de 2022, cuando Francia Sofía Medina llegó al BCH con actas para retirar un millón de lempiras que estaba bajo custodia como evidencia. El agente que expuso los videos mostró a Medina ingresando al banco alrededor de las 10:00 am, luego de bajar de un vehículo tipo turismo. Portando su carné del Ministerio Público, se identificó ante los guardias de seguridad y dejó su cartera y celular en un armario.

Custodiada por un guardia, caminó por los pasillos hasta la sala de la gerencia general del BCH, donde había siete personas, entre personal de seguridad y empleados administrativos encargados del trámite de devolución de evidencias a fiscales. Ya en la sala, dos empleados del banco llevaron una caja y una bolsa con varias evidencias, entre ellas -según la Fiscalía- un millón de lempiras producto de un decomiso. La caja estaba sellada con cinta, por lo que la exfiscal la abrió y verificó su contenido. Medina revisó las evidencias, el personal las comparó con las actas y las devolvió a la caja, que fue sellada y trasladada en una bolsa negra. En los videos se ve a la exfiscal salir con otra bolsa con dinero, acompañada por empleados y un guardia. A las 11:10 am, Medina sale del banco y realiza una llamada, pero debe regresar, pues el vehículo que debía recogerla no llegó. A las 11:17 am aparece un automóvil particular de color oscuro; un empleado del banco introduce la caja en el vehículo y Medina aborda. Los videos causaron sorpresa entre fiscales presentes, quienes señalaron que los procesos para depositar y retirar evidencia en el BCH suelen ser estrictos.