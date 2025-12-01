  1. Inicio
Capturan a mujer por el crimen de su expareja en El Progreso

El crimen ocurrió en 2021, por lo que la Fiscalía acusó a la mujer, quien tenía orden de captura

  • 01 de diciembre de 2025 a las 07:02
Capturan a mujer por el crimen de su expareja en El Progreso

La mujer fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Por el delito de homicidio fue capturada una mujer sindicada de haberle dado muerte a su exesposo.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a la fémina en el barrio Los Pinos, de El Progreso.

La mujer tenía una orden de captura porque supuestamente le dio muerte a su expareja, identificada como Juan Francisco Yánez Gutiérrez.

Según las investigaciones de la DPI en el año 2021, Juan Francisco Yánez Gutiérrez llegó a la casa de habitación de su expareja a traer a su hijo.

Yánez Gutiérrez tiró al suelo la motocicleta de la actual pareja de la mujer, por lo que ella salió molesta y le disparó en varias ocasiones.

El hombre fue llevado a un centro asistencial, donde murió. El informe de la DPI fue presentado a la Fiscalía, que presentó el requerimiento ante los juzgados.

Ayer, la fémina fue remitida el centro penal de El Progreso por el delito de homicidio.

