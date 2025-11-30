  1. Inicio
Joven motociclista muere al impactar contra un camión en la colonia Felipe Zelaya

La víctima perdió la vida en el lugar tras el fuerte impacto contra el automotor de carga pesada. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte realiza las investigaciones

  • 30 de noviembre de 2025 a las 07:29
El cuerpo de la víctima quedó en medio de la calle, solo a unos metros del camión donde impactó.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.-Un joven motociclista perdió la vida este viernes tras colisionar contra la parte trasera de un camión en la colonia Felipe Zelaya de San Pedro Sula.

El trágico accidente ocurrió a pocos metros del reconocido rondel de la zona. Al lugar llegó el padre de la víctima, visiblemente consternado al enterarse de la muerte repentina de su hijo.

Cae docente, presunto integrante de la banda “Los Matute” con armas de uso prohibido

Según testigos, el joven regresaba de trabajar cuando ocurrió el impacto. Laboraba en una empresa recolectora de basura y aún portaba su uniforme al momento del percance.

Las autoridades policiales acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Hasta el cierre de esta nota, la identidad del fallecido no había sido confirmada.

Hasta finales de octubre, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) contabilizó 1,500 muertes en accidentes de transito en el territorio hondureño.

Un muerto y un herido deja fatal accidente de tránsito en Catacamas, Olancho

En su momento, el portavoz de la DNVT, César Aguilar, detalló que, ya se contabilizan más de 14 mil accidentes viales a nivel nacional. Francisco Morazán y Cortés son los departamentos que más accidentes viales registran en el territorio nacional, dijo.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

