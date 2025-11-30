Joven motociclista muere al impactar contra un camión en la colonia Felipe Zelaya

San Pedro Sula, Honduras.-Un joven motociclista perdió la vida este viernes tras colisionar contra la parte trasera de un camión en la colonia Felipe Zelaya de San Pedro Sula. El trágico accidente ocurrió a pocos metros del reconocido rondel de la zona. Al lugar llegó el padre de la víctima, visiblemente consternado al enterarse de la muerte repentina de su hijo.

Según testigos, el joven regresaba de trabajar cuando ocurrió el impacto. Laboraba en una empresa recolectora de basura y aún portaba su uniforme al momento del percance. Las autoridades policiales acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Hasta el cierre de esta nota, la identidad del fallecido no había sido confirmada. Hasta finales de octubre, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) contabilizó 1,500 muertes en accidentes de transito en el territorio hondureño.