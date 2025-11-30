Cae docente, presunto integrante de la banda “Los Matute” con armas de uso prohibido

El detenido, conocido con el alias de “Ney”, sería el encargado del almacenamiento de armas dentro de esta organización criminal, según las investigaciones. Al momento de su captura, se le encontraron dos fusiles de uso prohibido y seis teléfonos celulares.

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron de manera flagrante a un presunto integrante de la banda delictiva “Los Matute” , durante un allanamiento ejecutado en la aldea Suntul, municipio de Silca, Olancho.

La operación fue realizada por elementos de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos (FTDV) de la DPI, con apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE). El sospechoso, un hombre de 45 años, originario y residente de la misma comunidad, fue arrestado tras un allanamiento de morada que permitió asegurar evidencia contundente.

De acuerdo con el expediente policial, el detenido ya había sido capturado anteriormente por delitos similares. Esta vez, se le acusa de tráfico ilegal de armas de fuego agravado, tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido y asociación para delinquir.

Las autoridades revelaron que el hombre estaría vinculado a múltiples hechos violentos ocurridos en los últimos meses en Olancho. Además, se investiga su posible participación en una muerte múltiple registrada en junio de este año, en la cual fallecieron tres personas, entre ellas una ciudadana estadounidense.

El detenido, junto con las armas y demás evidencia decomisada, será remitido al Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en Tegucigalpa, donde continuará el proceso legal correspondiente.