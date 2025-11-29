  1. Inicio
Un muerto y un herido deja fatal accidente de tránsito en Catacamas, Olancho

El hecho ocurrió entre un ciclista y un motociclista, de quienes aún se desconoce la identidad

  • 29 de noviembre de 2025 a las 19:17
El cuerpo del hombre fallecido quedó en medio de la calle.

 Foto: Cortesía

Olancho, Honduras.-Una persona muerta y otra gravemente herida es el saldo de un fatal accidente que se registró la noche de este sábado 29 de noviembre en la entrada a la ciudad de Catacamas, Olancho, en el nororiente de Honduras.

El hecho ocurrió entre un ciclista y un motociclista, de quienes aún se desconoce la identidad.

Se conoció que el fallecido era quien se conducía en una bicicleta, mientras que el herido es el motociclista.

Informes preliminares indican que el hecho se dio porque en la zona no hay alumbrado público y el conductor de la motocicleta, presuntamente iba a exceso de velocidad.

Al no ver al ciclista impactó con fuerza en la parte trasera y lo lanzó varios metros, haciendole impactar contra el pavimento, falleciendo en el lugar.

Mientras que el conductor de la motocicleta resultó con graves heridas y fue trasladado por las personas que presenciaron el fatal impacto. Se desconoce su estado de salud.

