Un muerto y un herido deja fatal accidente de tránsito en Catacamas, Olancho

Olancho, Honduras.-Una persona muerta y otra gravemente herida es el saldo de un fatal accidente que se registró la noche de este sábado 29 de noviembre en la entrada a la ciudad de Catacamas, Olancho, en el nororiente de Honduras.

El hecho ocurrió entre un ciclista y un motociclista, de quienes aún se desconoce la identidad.

Se conoció que el fallecido era quien se conducía en una bicicleta, mientras que el herido es el motociclista.

Informes preliminares indican que el hecho se dio porque en la zona no hay alumbrado público y el conductor de la motocicleta, presuntamente iba a exceso de velocidad.