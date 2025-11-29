Hombre muere tras recibir un disparo presuntamente a manos de su pareja en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre falleció este sábado en Tegucigalpa después de recibir un disparo, en un hecho donde su pareja se mantiene como la principal sospechosa.

La víctima fue identificada como José Ariel Cruz Hernández, de 38 años, quien fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Escuela alrededor de las 7:40 de la mañana, pero lastimosamente cuando ingresó ya iba sin signos vitales.

Personal médico confirmó el deceso minutos después, mientras testigos indicaron que el automóvil en el que llegó presentaba abundante sangre en su interior.