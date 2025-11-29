  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre muere tras recibir un disparo presuntamente a manos de su pareja en Tegucigalpa

Un hombre de 38 años falleció en el Hospital Escuela tras ingresar sin signos vitales, luego de ser baleado en la colonia Buen Samaritano de Tegucigalpa

  • 29 de noviembre de 2025 a las 16:42
Hombre muere tras recibir un disparo presuntamente a manos de su pareja en Tegucigalpa

La víctima ingresó sin signos vitales al Hospital Escuela, donde se confirmó su muerte.

 Foto: cortesía TeleHonduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre falleció este sábado en Tegucigalpa después de recibir un disparo, en un hecho donde su pareja se mantiene como la principal sospechosa.

La víctima fue identificada como José Ariel Cruz Hernández, de 38 años, quien fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Escuela alrededor de las 7:40 de la mañana, pero lastimosamente cuando ingresó ya iba sin signos vitales.

Personal médico confirmó el deceso minutos después, mientras testigos indicaron que el automóvil en el que llegó presentaba abundante sangre en su interior.

Torturado con sadismo y asesinado a pedradas: caso del doctor Miguel Salgado

El ataque ocurrió en la colonia Buen Samaritano, donde vecinos alertaron sobre el incidente.

De inmediato, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron a la presunta agresora, quien fue puesta a disposición de las autoridades en una posta policial mientras se amplían las investigaciones para esclarecer el crimen.

La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de la mujer. El caso permanece bajo investigación

Ministro Ricardo Salgado tras asesinato de su sobrino: "Es imperdonable la bestialidad"

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias