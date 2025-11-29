Hombre muere tras recibir un disparo presuntamente a manos de su pareja en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre falleció este sábado en Tegucigalpa después de recibir un disparo, en un hecho donde su pareja se mantiene como la principal sospechosa.
La víctima fue identificada como José Ariel Cruz Hernández, de 38 años, quien fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Escuela alrededor de las 7:40 de la mañana, pero lastimosamente cuando ingresó ya iba sin signos vitales.
Personal médico confirmó el deceso minutos después, mientras testigos indicaron que el automóvil en el que llegó presentaba abundante sangre en su interior.
El ataque ocurrió en la colonia Buen Samaritano, donde vecinos alertaron sobre el incidente.
De inmediato, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron a la presunta agresora, quien fue puesta a disposición de las autoridades en una posta policial mientras se amplían las investigaciones para esclarecer el crimen.
La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de la mujer. El caso permanece bajo investigación