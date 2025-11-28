Ministro Ricardo Salgado tras asesinato de su sobrino: "Es imperdonable la bestialidad"

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), Ricardo Salgado, se pronunció este viernes -29 de noviembre- tras el homicidio de su sobrino Miguel Salgado, médico que fue encontrado sin vida la noche del pasado miércoles. En su cuenta de X, Salgado escribió un largo mensaje en referencia al homicidio de su sobrino. Calificó lo ocurrido como un hecho “imperdonable” y aseguró que es un duro golpe para él y su familia. “Es imperdonable la saña, la sangre fría, la bestialidad, ejecutar la tarea de verdugo por unos pesos más. Político o no, ningún ser humano debe ser sometido a la grosería de la tortura”, fueron parte de sus declaraciones.

Cabe recordar que, el cuerpo de Miguel Salgado —su sobrino— fue encontrado sin vida y con signos de tortura la noche del pasado miércoles 26 de noviembre en el sector La Planada, ubicado en la aldea Lomas del Diamante. De acuerdo con la versión preliminar, el joven, de apenas 31 años, salía de la Facultad de Medicina, cerca de la morgue capitalina, cuando fue interceptado por desconocidos. Posteriormente, le quitaron la vida y lo abandonaron en un botadero de basura clandestino. El cuerpo fue encontrado ente los múltiples desechos.

El ministro aseguró que lo más deleznable o despreciable del caso es “la premeditación, el plan de cegar una vida cobardemente. No existe motivo en el mundo que lo justifique”. Continuó afirmando que “la partida de este muchacho, de muchas formas un hijo para mí, me parte el alma, pero no doblega mi espíritu, ni mis principios”. Concluyó agradeciendo a todas las personas que se han pronunciado para lamentar la muerte de Miguel: “Gracias a los cientos de personas que nos acompañaron, porque su cariño genuino fue ganado a pulso por Miguel, en sus acciones como ser humano cada día que vivió”.