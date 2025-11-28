Accidente entre un bus y un camión deja varios heridos en Marcovia, Choluteca

Entre los afectados se observan adultos mayores, así como menores de edad entre 15 y 17 años; se contabilizaron más de una docena de víctimas.

En imágenes y videos que circulan en redes sociales se muestran a las víctimas tiradas en el suelo, siendo atendidas por el personal médico de la zona.

Choluteca, Honduras.- La mañana de este viernes -28 de noviembre- se registró un fatal accidente de tránsito entre un bus y un camión, dejando como resultado varias personas heridas en la salida al municipio de Marcovia, Choluteca.

Miembros del Cuerpo de Bomberos brindaron atención médica a las víctimas, quienes están siendo trasladadas a un centro asistencial.

El camión quedó totalmente destruido en la parte frontal, mientras que el otro vehículo implicado terminó volcado a pocos metros de la otra unidad.

Información recabada en la escena indica que las víctimas que se encontraban en el bus eran empleados de la empresa de cultivos Okra, mientras que las personas que iban en el camión trabajaban en Granjas Marinas del Sur, una empresa dedicada a la crianza, cultivo, procesamiento y comercialización de productos acuícolas.

“Yo intenté capearme de un camión, pero como él iba metido en mi vía, me golpeó en la parte de atrás del bus y me desvió, y me fui a estrellar contra otro camión. El otro camión iba en su vía”, relató Carlos Herrera, conductor. Explicó que habían 41 pasajeros.

Al menos 22 personas fueron trasladadas al centro asistencial, y 17 de ellas se encuentran estables, indicaron preliminarmente.