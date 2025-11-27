Con signos de tortura y entre bultos de basura: Así hallaron el cuerpo del doctor Miguel Salgado

A su corta edad (31), el joven médico Miguel Ángel Salgado Cabezas cursaba una especialidad en Medicina Interna en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, en el Hospital Escuela.
Sus compañeros lamentan su muerte, asegurando que tenía un futuro prometedor, era brillante y estaba entregado a su trabajo.
El cuerpo sin vida del doctor fue hallado el pasado miércoles 26 de noviembre en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa.
Según versiones preliminares, el lugar donde fue encontrado es una zona que era utilizada como botadero de basura, y su cuerpo se encontraba entre los desechos.
En horas de la noche, personas que transitaban por una vía alterna que conecta la zona de La Cañada con el sector de Santa Rosa percibieron que entre los desechos había el cuerpo de una persona.
Cuando llegó la Policía, el cuerpo del médico fue encontrado tendido en el lugar, con bolsas de basura a su alrededor. De manera preliminar, se presume que pudo haber sido interceptado cuando se dirigía a su vehículo.
El cadáver fue trasladado a la morgue capitalina, donde se realizarán las evaluaciones correspondientes que permitan determinar más detalles sobre el hecho.
De forma preliminar, se informó que el joven presentaba signos de violencia y tortura.
El vehículo, una camioneta Honda CR-V con placas HBG 7981, fue localizado y también fue objeto de inspección por parte de las autoridades.
La última vez que fue visto con vida fue tras terminar su turno, en horas de la noche del miércoles, cuando salió de la Facultad de Medicina, cerca de la morgue capitalina.
Las autoridades inspeccionaron el vehículo y, al encontrar varios de sus objetos personales en el interior, manejan como una de las hipótesis que no se trataría de un robo.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el joven se dirigía a su camioneta tras salir del turno, cuando habría sido interceptado por desconocidos, quienes posteriormente habrían abandonado el vehículo.