¿Qué hallaron dentro del carro del doctor Miguel Salgado, asesinado en Lomas del Diamante?

La hipótesis de un posible robo se estaría descartando tras encontrarse las pertenencias del doctor Salgado dentro de su vehículo, luego de que este fuera raptado tras salir de la Facultad de Medicina. Fue encontrado muerto en Lomas del Diamante. ¿Qué se encontró en el vehículo?
Miguel Ángel Salgado Cabezas, de 31 años de edad, estaba sacando una especialización como internista en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, en el Hospital Escuela, lugar donde habría sido visto por última vez antes de salir de clases.
Información preliminar indica que el joven, tras salir de sus labores por la noche, se dirigía a su carro a pocos metros de la morgue, donde presuntamente fue raptado por sujetos desconocidos.
Su cuerpo fue encontrado sin vida en la colonia Lomas del Diamante, en la salida al sur de la capital, pero su vehículo fue encontrado en la misma zona de estacionamiento de la morgue. ¿Se trataba de un robo?
Luego de que elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaran una inspección para la recolección de huellas dactilares y evidencias para esclarecer el crimen, se inició con la revisión de sus pertenencias.
Los objetos personales del joven fueron encontrados dentro del vehículo, mismos que servirán para la investigación del caso.
Dentro del baúl se encontró su computadora, la cual servirá para la revisión de la misma y encontrar pistas que esclarezcan el motivo de su crimen. También se encontraron botellas de agua y desechos como papeles y envoltorios de comida.
De igual forma, se encontró el cargador de la laptop, así como otros cables, varias cajas y una maleta.
En la escena se encontraba el padre del médico, Jorge Fernando Salgado Bonilla, quien labora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) junto a su esposa. Hasta el momento, los parientes de la víctima no han brindado declaraciones.
Se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los implicados. Las autoridades siguen con las indagaciones.