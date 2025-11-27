  1. Inicio
¿Qué hallaron dentro del carro del doctor Miguel Salgado, asesinado en Lomas del Diamante?

Tras el asesinato del doctor Miguel Salgado, autoridades iniciaron con la revisión de su vehículo que fue encontrado cerca de la morgue capitalina

  • 27 de noviembre de 2025 a las 13:29
La hipótesis de un posible robo se estaría descartando tras encontrarse las pertenencias del doctor Salgado dentro de su vehículo, luego de que este fuera raptado tras salir de la Facultad de Medicina. Fue encontrado muerto en Lomas del Diamante. ¿Qué se encontró en el vehículo?

 Foto: EL HERALDO
Miguel Ángel Salgado Cabezas, de 31 años de edad, estaba sacando una especialización como internista en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, en el Hospital Escuela, lugar donde habría sido visto por última vez antes de salir de clases.

 Foto: EL HERALDO
Información preliminar indica que el joven, tras salir de sus labores por la noche, se dirigía a su carro a pocos metros de la morgue, donde presuntamente fue raptado por sujetos desconocidos.

 Foto: Redes sociales
Su cuerpo fue encontrado sin vida en la colonia Lomas del Diamante, en la salida al sur de la capital, pero su vehículo fue encontrado en la misma zona de estacionamiento de la morgue. ¿Se trataba de un robo?

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Luego de que elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaran una inspección para la recolección de huellas dactilares y evidencias para esclarecer el crimen, se inició con la revisión de sus pertenencias.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Los objetos personales del joven fueron encontrados dentro del vehículo, mismos que servirán para la investigación del caso.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Dentro del baúl se encontró su computadora, la cual servirá para la revisión de la misma y encontrar pistas que esclarezcan el motivo de su crimen. También se encontraron botellas de agua y desechos como papeles y envoltorios de comida.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
De igual forma, se encontró el cargador de la laptop, así como otros cables, varias cajas y una maleta.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
En la escena se encontraba el padre del médico, Jorge Fernando Salgado Bonilla, quien labora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) junto a su esposa. Hasta el momento, los parientes de la víctima no han brindado declaraciones.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los implicados. Las autoridades siguen con las indagaciones.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
