  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

“Se venían para él cosas extraordinarias”: Médicos del HE lamentan el asesinato de Miguel Salgado

Como un joven inteligente, brillante y con un camino prometedor describen sus compañeros médicos a Miguel Salgado, hallado sin vida en el sector de La Planada, aldea Lomas del Diamante

  • 27 de noviembre de 2025 a las 14:23
“Se venían para él cosas extraordinarias”: Médicos del HE lamentan el asesinato de Miguel Salgado
1 de 10

Preocupación y tristeza invaden los pasillos del Hospital Escuela, donde los médicos, compañeros de Miguel Salgado, aún no logran procesar la noticia de su muerte.

 Foto: EL HERALDO-Redes sociales
“Se venían para él cosas extraordinarias”: Médicos del HE lamentan el asesinato de Miguel Salgado
2 de 10

La mayoría de los médicos que tuvieron la oportunidad de compartir con el joven aseguran que era un hombre brillante, con un futuro prometedor.

 Foto: Redes sociales
“Se venían para él cosas extraordinarias”: Médicos del HE lamentan el asesinato de Miguel Salgado
3 de 10

Los médicos que lo conocían permanecieron en la entrada del Hospital Escuela recordándolo con pesar, destacando lo entregado que era a su trabajo y la calidad humana que siempre lo acompañó.

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
“Se venían para él cosas extraordinarias”: Médicos del HE lamentan el asesinato de Miguel Salgado
4 de 10

"Con bastante dolor recibimos la noticia, era respetuoso, muy entregado a su pareja y con una calidad humana extraordinaria", dijo uno de los médicos.

 Foto: Redes sociales
“Se venían para él cosas extraordinarias”: Médicos del HE lamentan el asesinato de Miguel Salgado
5 de 10

"Nos sorprendió, nos dejó preocupados. El dolor radica en las expectativas, porque lo que se venía para él eran cosas extraordinarias, por su excelencia académica".

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
“Se venían para él cosas extraordinarias”: Médicos del HE lamentan el asesinato de Miguel Salgado
6 de 10

Pese a que algunos de sus colegas eran muy cercanos, desconocen que el joven de 31 años tuviera enemistades. "Por eso lamentamos lo sucedido, porque nadie lo esperaba".

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
“Se venían para él cosas extraordinarias”: Médicos del HE lamentan el asesinato de Miguel Salgado
7 de 10

Autoridades del Hospital Escuela y de la Facultad de Medicina pidieron mayor presencia policial y la instalación de cámaras de seguridad.

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
“Se venían para él cosas extraordinarias”: Médicos del HE lamentan el asesinato de Miguel Salgado
8 de 10

Además de lamentar la muerte del joven médico, los profesionales del Hospital Escuela también se reunieron para acordar medidas de protección. "Tenemos que cuidarnos más, al salir de turno ir en grupos", expresaron.

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
“Se venían para él cosas extraordinarias”: Médicos del HE lamentan el asesinato de Miguel Salgado
9 de 10

Miguel Salgado fue encontrado sin vida en el sector de La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa. Se presume que el médico fue raptado tras salir de su turno. La noche del miércoles se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida cerca de un basurero en la colonia Lomas del Diamante.

 Foto: Redes sociales
“Se venían para él cosas extraordinarias”: Médicos del HE lamentan el asesinato de Miguel Salgado
10 de 10

Miguel cursaba una especialización en Medicina Interna en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH y realizaba su formación en el Hospital Escuela.

 Foto:Estalin Irías/ EL HERALDO
Cargar más fotos