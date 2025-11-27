“Se venían para él cosas extraordinarias”: Médicos del HE lamentan el asesinato de Miguel Salgado

Preocupación y tristeza invaden los pasillos del Hospital Escuela, donde los médicos, compañeros de Miguel Salgado, aún no logran procesar la noticia de su muerte.
La mayoría de los médicos que tuvieron la oportunidad de compartir con el joven aseguran que era un hombre brillante, con un futuro prometedor.
Los médicos que lo conocían permanecieron en la entrada del Hospital Escuela recordándolo con pesar, destacando lo entregado que era a su trabajo y la calidad humana que siempre lo acompañó.
"Con bastante dolor recibimos la noticia, era respetuoso, muy entregado a su pareja y con una calidad humana extraordinaria", dijo uno de los médicos.
"Nos sorprendió, nos dejó preocupados. El dolor radica en las expectativas, porque lo que se venía para él eran cosas extraordinarias, por su excelencia académica".
Pese a que algunos de sus colegas eran muy cercanos, desconocen que el joven de 31 años tuviera enemistades. "Por eso lamentamos lo sucedido, porque nadie lo esperaba".
Autoridades del Hospital Escuela y de la Facultad de Medicina pidieron mayor presencia policial y la instalación de cámaras de seguridad.
Además de lamentar la muerte del joven médico, los profesionales del Hospital Escuela también se reunieron para acordar medidas de protección. "Tenemos que cuidarnos más, al salir de turno ir en grupos", expresaron.
Miguel Salgado fue encontrado sin vida en el sector de La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa. Se presume que el médico fue raptado tras salir de su turno. La noche del miércoles se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida cerca de un basurero en la colonia Lomas del Diamante.
Miguel cursaba una especialización en Medicina Interna en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH y realizaba su formación en el Hospital Escuela.