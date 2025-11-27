Médico habría sido raptado cuando salía de la Facultad de Medicina

De acuerdo con la información preliminar, Miguel Ángel Salgado llegó ayer por la mañana al estacionamiento donde deja su vehículo y asistió a sus clases. Sin embargo, en horas de la noche, tras salir de la Facultad de Medicina, cerca de la morgue capitalina, el joven habría sido privado de su libertad.

Tegucigalpa, Honduras.- El joven médico que fue encontrado sin vida en un basurero de la colonia Lomas del Diamante , en Comayagüela, habría sido raptado en las inmediaciones de la Facultad de Medicina, donde cursaba el posgrado en Medicina Interna.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realiza las indagaciones del caso, mientras un equipo de Inspecciones Oculares revisa la camioneta del doctor, la cual permanece estacionada en la misma calle donde él la dejó anoche, sin custodia policial y a la espera de que los agentes determinen si servirá como evidencia.

Los parientes del médico llegaron a la morgue capitalina para reclamar el cuerpo. Visiblemente consternado, el padre del galeno evitó dar declaraciones. Compañeros de estudio también se hicieron presentes en el lugar.

Miguel Ángel Salgado fue encontrado sin vida por vecinos de la colonia Lomas del Diamante, en la salida al sur de Comayagüela. Estos alertaron de inmediato a las autoridades, que llegaron minutos después. El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde se le practicó la autopsia antes de ser entregado a sus familiares.