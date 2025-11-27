Ingeniero Miguel Madrid deja un legado de amor por la juventud

San Pedro Sula, Honduras.- La muerte de Miguel Venancio Madrid Raudales, de 50 años de edad, ha causado un profundo pesar en el barrio Los Almendros de Taulabé, Comayagua, que ayer se despedía para siempre de él entre el llanto y la consternación.
Raudales, de profesión ingeniero agrónomo, murió trágicamente la noche del martes en el sector de Las Flores, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, luego de que una grúa volcara, por supuestas fallas mecánicas, invadiera su carril y se lo llevara de encuentro cuando se conducía en su vehículo mientras regresaba a su vivienda tras su jornada laboral.
El impacto fue tal que el hombre murió de manera inmediata. La vida del ingeniero se vio marcada por muchos altibajos, entre estos, perder a su pequeño hijo de cinco años.
A pesar de esto, el don de servicio hacia su comunidad lo llevó a trabajar en pro de la juventud estudiantil de escasos recursos, a quienes les ayudaba a gestionar becas para que el recurso económico no limitara sus sueños de culminar sus metas educativas.
El legado del profesional de la agronomía es grande. Un legado al que le agarró amor gracias a su madre Julia Isabel Raudales Molina, con quien, desde 2002, trabajó de la mano junto a otras personas para conseguir apoyo a más de 500 estudiantes de Los Almendros y comunidades aledañas, mediante las iglesias Santa María y San Gaspar de Taulabé y organizaciones internacionales.
Luis Madrid dijo que su hermano era un hombre “alegre, respetuoso y quien siguió el legado de nuestra madre para apoyar a estudiantes de escasos recursos. Él era mi segundo papá y siempre nos ayudó. Es una pérdida irreparable, pero estoy seguro de que su legado siempre será recordado por todos”.
Doña Olga Raudales, tía del ingeniero y quien también trabajaba en pro de la juventud, dijo con gran pesar que “mi sobrino siempre fue muy servicial. En diciembre siempre nos reuníamos para tener una cena familiar, pero lamentablemente este año él no estará”.
Investigación. La tragedia en la que murió Miguel Venancio es investigada por las autoridades. Ballardo Gonzales, vocero policial, informó que Carlos Aníbal Gonzales, conductor de la grúa y quien salió herido del accidente, fue detenido y enfrenta cargos por homicidio imprudente. Señaló que el detenido dijo que los frenos le fallaron y que no pudo controlar el pesado automotor.