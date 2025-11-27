Ingeniero Miguel Madrid deja un legado de amor por la juventud

San Pedro Sula, Honduras.- La muerte de Miguel Venancio Madrid Raudales, de 50 años de edad, ha causado un profundo pesar en el barrio Los Almendros de Taulabé, Comayagua, que ayer se despedía para siempre de él entre el llanto y la consternación. Raudales, de profesión ingeniero agrónomo, murió trágicamente la noche del martes en el sector de Las Flores, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, luego de que una grúa volcara, por supuestas fallas mecánicas, invadiera su carril y se lo llevara de encuentro cuando se conducía en su vehículo mientras regresaba a su vivienda tras su jornada laboral.

El impacto fue tal que el hombre murió de manera inmediata. La vida del ingeniero se vio marcada por muchos altibajos, entre estos, perder a su pequeño hijo de cinco años. A pesar de esto, el don de servicio hacia su comunidad lo llevó a trabajar en pro de la juventud estudiantil de escasos recursos, a quienes les ayudaba a gestionar becas para que el recurso económico no limitara sus sueños de culminar sus metas educativas. El legado del profesional de la agronomía es grande. Un legado al que le agarró amor gracias a su madre Julia Isabel Raudales Molina, con quien, desde 2002, trabajó de la mano junto a otras personas para conseguir apoyo a más de 500 estudiantes de Los Almendros y comunidades aledañas, mediante las iglesias Santa María y San Gaspar de Taulabé y organizaciones internacionales.