Perdió a su madre y acababa de morir su hijo de leucemia: la trágica muerte de Miguel Madrid

Con el dolor de la reciente muerte de su madre y su hijo, Miguel Madrid salió adelante con su vida, pero un trágico accidente en Santa Cruz de Yojoa terminó con ella

  • 26 de noviembre de 2025 a las 06:50
1 de 10

De entre los amasijos fue sacado el cuerpo sin vida del ingeniero agrónomo Miguel Madrid, quien murió tras caer una grúa en su vehículo y quedar aplastado dentro del mismo. Habría perdido a su madre y a su hijo recientemente.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

La noche del martes, mientras Miguel Madrid se conducía en la carretera CA-5 , una grúa perdió el control y cayó directamente sobre su vehículo tipo pick-up.

Foto: Redes sociales
3 de 10

El hecho ocurrió exactamente en la comunidad de Las Flores, Santa Cruz de Yojoa, lugar donde fue encontrado su cuerpo entre los amasijos de su vehículo.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Mientras tanto, a pocos metros de su carro, quedó volcada la grúa que acabó con la vida de Miguel; autoridades investigan qué produjo el accidente.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Miguel Madrid, de 50 años, era conocido por gestionar becas de estudio y acompañar procesos formativos dentro de la parroquia local.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

A pesar de la reciente pérdida de su madre y la dolorosa muerte de su hijo de tan solo 5 años, quien luchó contra la leucemia, Miguel siempre demostró ser fuerte y seguir apoyando a quienes lo necesitaban.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Sin embargo, hoy su muerte deja en gran luto a su esposa, quien llegó a la escena destrozada al ver el cuerpo de su pareja sin vida. "¡No, por Dios, Miguel no!, ¡por Dios, no puede ser!, ¡ay Señor!", lamentó.

Foto: Redes sociales
8 de 10

En la escena, uno de los periodistas, tras intentar consultar sobre la identidad de la víctima, se dio cuenta de que se trataba de su amigo. "¡No, mi amigo Miguel!", dijo el comunicador.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Madrid se graduó como ingeniero agrónomo de la Escuela Agrícola El Zamorano, y se desempeñó profesionalmente en el sector agrícola y, en años recientes, laboró para la empresa Aquafinca.

Foto: Redes sociales
10 de 10

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del siniestro, mientras familiares, amigos y pobladores de Taulabé lamentan profundamente su pérdida

 Foto: Redes sociales
