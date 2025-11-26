Perdió a su madre y acababa de morir su hijo de leucemia: la trágica muerte de Miguel Madrid

De entre los amasijos fue sacado el cuerpo sin vida del ingeniero agrónomo Miguel Madrid, quien murió tras caer una grúa en su vehículo y quedar aplastado dentro del mismo. Habría perdido a su madre y a su hijo recientemente.
La noche del martes, mientras Miguel Madrid se conducía en la carretera CA-5 , una grúa perdió el control y cayó directamente sobre su vehículo tipo pick-up.
El hecho ocurrió exactamente en la comunidad de Las Flores, Santa Cruz de Yojoa, lugar donde fue encontrado su cuerpo entre los amasijos de su vehículo.
Mientras tanto, a pocos metros de su carro, quedó volcada la grúa que acabó con la vida de Miguel; autoridades investigan qué produjo el accidente.
Miguel Madrid, de 50 años, era conocido por gestionar becas de estudio y acompañar procesos formativos dentro de la parroquia local.
A pesar de la reciente pérdida de su madre y la dolorosa muerte de su hijo de tan solo 5 años, quien luchó contra la leucemia, Miguel siempre demostró ser fuerte y seguir apoyando a quienes lo necesitaban.
Sin embargo, hoy su muerte deja en gran luto a su esposa, quien llegó a la escena destrozada al ver el cuerpo de su pareja sin vida. "¡No, por Dios, Miguel no!, ¡por Dios, no puede ser!, ¡ay Señor!", lamentó.
En la escena, uno de los periodistas, tras intentar consultar sobre la identidad de la víctima, se dio cuenta de que se trataba de su amigo. "¡No, mi amigo Miguel!", dijo el comunicador.
Madrid se graduó como ingeniero agrónomo de la Escuela Agrícola El Zamorano, y se desempeñó profesionalmente en el sector agrícola y, en años recientes, laboró para la empresa Aquafinca.
Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del siniestro, mientras familiares, amigos y pobladores de Taulabé lamentan profundamente su pérdida