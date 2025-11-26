Globos blancos, aplausos y tristeza: así recibieron el cuerpo de Kimberly en Santa Bárbara

Quienes conocieron a la pequeña Kimberly lamentan profundamente su partida. La menor falleció en circunstancias trágicas, tras ser localizada sin vida. Así la despidieron en el lugar donde creció.
A bordo de una patrulla y dentro de un pequeño ataúd llegó el cuerpo de la pequeña Kimberly Sabillón. Una multitud de personas la esperaban acompañadas de globos blancos y lágrimas.
Globos blancos, llanto y una multitud de personas fueron testigos de la llegada del cuerpo de la menor de tan solo seis años de edad.
Las autoridades ya detuvieron a un sospechoso, identificado como Jhonatan Reyes, quien habría sido miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras.
La pequeña Kimberly Sabillón salió de su casa en busca de unas malteadas el pasado lunes a las 11:30 de la mañana, pero fue hallada sin vida alrededor de las 5:00 de la tarde en Petoa, Santa Bárbara.
Aunque aún no existe un dictamen forense que determine la causa de la muerte, familiares señalaron que la niña fue víctima de una agresión violenta.
El cuerpo de la pequeña regresó a su pueblo en horas de la noche del pasado martes, luego de que permaneciera en la morgue de San Pedro Sula.
“Cuando la niña regresaba de la pulpería, quizás la agarró a la fuerza y se la llevó para un zanjón. El hijo del maíz hizo eso y levantó las cosas (las malteadas) para no dejar evidencia y las dejó en una mesa”, expresó el tío de la menor.
Según el tío de la pequeña Kimberly, el acusado habría participado en la búsqueda de la menor tras su desaparición.
“Recién había llegado al pueblo. El tipo ese solo bolo se la pasaba, marihuanero”, dijo Juan Sabillón. “Si la policía no hace justicia, nos va a tocar actuar a nosotros, porque eso no se puede quedar así”, agregó el tío de la menor.