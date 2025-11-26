  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa

Entre gritos y dolor, su esposa llegó a la escena donde encontró el cuerpo aplastado de su pareja, Miguel Madrid; su cuerpo quedó atrapado entre los amasijos de su carro

  • 26 de noviembre de 2025 a las 06:12
El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa
1 de 12

El trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en la comunidad de Las Flores, Santa Cruz de Yojoa, acabó con la vida del ingeniero agrónomo Miguel Venancio Madrid Raudales, originario de Taulabé, Comayagua.

 Foto: Redes sociales
El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa
2 de 12

El hecho ocurrió en horas de la noche del martes -25 de noviembre- en la carretera CA-5 cuando una grúa perdió el control y cayó directamente sobre el vehículo tipo pick-up en el que se conducía Madrid

 Foto: Redes sociales
El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa
3 de 12

El impacto dejó el automotor completamente destruido, aplastando a Miguel Madrid y provocándole la muerte de manera inmediata.

 Foto: Redes sociales
El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa
4 de 12

Equipos de socorro y agentes de tránsito llegaron al lugar para atender la emergencia, confirmar el fallecimiento y comenzar con las diligencias correspondientes para sacar su cuerpo.

 Foto: Redes sociales
El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa
5 de 12

“¡No, por Dios, Miguel, no!, ¡por Dios, no puede ser!”, gritaba entre llanto su pareja, quien llegó a la escena donde estaba el cuerpo de su esposo, mientras socorristas intentaban brindarle apoyo emocional.

 Foto: Redes sociales
El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa
6 de 12

Miguel Madrid, de 50 años, era una persona ampliamente apreciada en Taulabé, donde dedicó gran parte de su vida al servicio comunitario, especialmente en actividades pastorales y de apoyo a jóvenes de escasos recursos.

 Foto: Redes sociales
El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa
7 de 12

Era conocido por gestionar becas de estudio y acompañar procesos formativos dentro de la parroquia local.

 Foto: Redes sociales
El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa
8 de 12

Se graduó como ingeniero agrónomo de la Escuela Agrícola El Zamorano, y se desempeñó profesionalmente en el sector agrícola y, en años recientes, laboró para la empresa Aquafinca

 Foto: Redes sociales
El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa
9 de 12

Quienes lo conocieron mencionaron que vivió momentos difíciles como la pérdida reciente de su madre y de su hijo menor, de apenas cinco años, a causa de leucemia.

 Foto: Redes sociales
El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa
10 de 12

Las autoridades investigan qué provocó que el vehículo pesado quedara fuera de control.

 Foto: Redes sociales
El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa
11 de 12

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del siniestro, familiares, amigos y pobladores de Taulabé lamentan profundamente su pérdida.

 Foto: Redes sociales
El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa
12 de 12

Así quedó el vehículo tras quedar aplastado por la grúa, donde fue rescatado el cuerpo sin vida.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos