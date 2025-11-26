El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa

El trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en la comunidad de Las Flores, Santa Cruz de Yojoa, acabó con la vida del ingeniero agrónomo Miguel Venancio Madrid Raudales, originario de Taulabé, Comayagua.
El hecho ocurrió en horas de la noche del martes -25 de noviembre- en la carretera CA-5 cuando una grúa perdió el control y cayó directamente sobre el vehículo tipo pick-up en el que se conducía Madrid
El impacto dejó el automotor completamente destruido, aplastando a Miguel Madrid y provocándole la muerte de manera inmediata.
Equipos de socorro y agentes de tránsito llegaron al lugar para atender la emergencia, confirmar el fallecimiento y comenzar con las diligencias correspondientes para sacar su cuerpo.
“¡No, por Dios, Miguel, no!, ¡por Dios, no puede ser!”, gritaba entre llanto su pareja, quien llegó a la escena donde estaba el cuerpo de su esposo, mientras socorristas intentaban brindarle apoyo emocional.
Miguel Madrid, de 50 años, era una persona ampliamente apreciada en Taulabé, donde dedicó gran parte de su vida al servicio comunitario, especialmente en actividades pastorales y de apoyo a jóvenes de escasos recursos.
Era conocido por gestionar becas de estudio y acompañar procesos formativos dentro de la parroquia local.
Se graduó como ingeniero agrónomo de la Escuela Agrícola El Zamorano, y se desempeñó profesionalmente en el sector agrícola y, en años recientes, laboró para la empresa Aquafinca
Quienes lo conocieron mencionaron que vivió momentos difíciles como la pérdida reciente de su madre y de su hijo menor, de apenas cinco años, a causa de leucemia.
Las autoridades investigan qué provocó que el vehículo pesado quedara fuera de control.
Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del siniestro, familiares, amigos y pobladores de Taulabé lamentan profundamente su pérdida.
Así quedó el vehículo tras quedar aplastado por la grúa, donde fue rescatado el cuerpo sin vida.