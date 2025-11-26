De varios disparos matan a hombre en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.– Un hombre fue asesinado la mañana de este miércoles cuando salía de su casa, ubicada en el barrio Buenos Aires de Puerto Cortés, Cortés, zona norte de Honduras. La víctima respondía al nombre de Guillermo Bonilla, quien era empleado de la Empresa Nacional Portuaria (ENP). El hombre recibió varios impactos de bala en la cabeza y murió en el interior de su vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados esperaban a Bonilla cerca de su vivienda y le quitaron la vida. Tras escuchar los disparos, familiares salieron a ver lo que sucedía y encontraron a su pariente sin vida. Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena del crimen para iniciar las indagaciones. El cuerpo será levantado por personal de Medicina Forense y trasladado a la morgue, donde le realizarán la autopsia antes de ser entregado a sus familiares.