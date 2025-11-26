  1. Inicio
De varios disparos matan a hombre en Puerto Cortés

La víctima iba saliendo de su casa cuando atacantes armados le dispararon en reiteradas ocasiones hasta acabar con su vida; la Policía realiza las investigaciones

  • 26 de noviembre de 2025 a las 11:24
Guillermo Bonilla fue asesinado a unos metros de su casa en Puerto Cortés.

Foto: Cortesía.

Puerto Cortés, Honduras.– Un hombre fue asesinado la mañana de este miércoles cuando salía de su casa, ubicada en el barrio Buenos Aires de Puerto Cortés, Cortés, zona norte de Honduras.

La víctima respondía al nombre de Guillermo Bonilla, quien era empleado de la Empresa Nacional Portuaria (ENP). El hombre recibió varios impactos de bala en la cabeza y murió en el interior de su vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados esperaban a Bonilla cerca de su vivienda y le quitaron la vida. Tras escuchar los disparos, familiares salieron a ver lo que sucedía y encontraron a su pariente sin vida.

Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena del crimen para iniciar las indagaciones. El cuerpo será levantado por personal de Medicina Forense y trasladado a la morgue, donde le realizarán la autopsia antes de ser entregado a sus familiares.

En el departamento de Cortés se han registrado 285 muertes violentas del 1 de enero al 23 de noviembre de 2025. Del total de homicidios, el 10 por ciento se ha reportado en Puerto Cortés.

