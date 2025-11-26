Consternación en el velorio de la pequeña Kimberly Sabillón

Santa Bárbara, Honduras.- Sobre una mesa cubierta con una manta blanca, en el interior de la humilde vivienda de sus abuelos, yace el féretro donde reposan los restos de Kimberly Sabillón, la niña que fue abusada y asesinada en la aldea Paraíso, en Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara. Dentro de la vivienda se escucha el llanto desconsolado de la madre, mientras un grupo de vecinos acompaña a la familia para intentar darles fuerzas, aunque tampoco ocultan el dolor y la ira por el trágico hecho que alteró la tranquilidad del pueblo.

"Eso que pasó fue tremendo, duele; estoy sin palabras. El pueblo entero sufre, toda Honduras la sufre. Es muy duro y difícil", expresó un vecino de la zona, visiblemente consternado. "Nos pesa la muerte de la niña, todos estamos aquí desconsolados. La mamá dice que ya no la va a peinar y eso le conmueve el corazón a una como madre, porque yo soy madre de tres niños", lamentó otra vecina que llegó a darle el último adiós a Kimberly. "No es fácil soportar este dolor, nada nos lo puede quitar; solamente le pedimos a Dios que nos dé fuerzas", agregó. La menor sería enterrada este miércoles en el cementerio de la comunidad entre la 1:00 y las 4:00 de la tarde; sin embargo, serán los padres quienes decidirán la hora para darle el último adiós a la niña de seis años.

Crimen

El crimen de la menor se produjo el lunes, luego de que desapareciera cuando fue a hacer un mandado a una pulpería, diligencia que su abuela materna le había solicitado. La desaparición ocurrió alrededor de las 11:00 a. m. Al ver que no regresaba, los familiares comenzaron a buscarla por toda la comunidad. Fue hasta las 6:00 p. m. cuando la encontraron muerta en una quebrada. El cuerpo estaba cubierto con hojas de matas de guineo y no tenía puesto su pantalón. El agresor habría llevado a la menor a un barranco cercano a la casa donde vivía con sus abuelos maternos.