Participó en la búsqueda de la menor: “El Cabezón” sospechoso del crimen de Kimberly

Alias “El Cabezón”, principal sospechoso de la muerte de Kimberly, de 6 años, en Santa Bárbara, participó en la búsqueda de la menor mientras su familia estaba desesperada. Aquí los detalles

  • 26 de noviembre de 2025 a las 07:09
Petoa, Santa Bárbara, llora la muerte de la pequeña Kimberly Sabillón, hallada sin vida horas después de su desaparición. Alias “El Cabezón” es señalado como el principal sospechoso del crimen.

 Foto: Redes sociales
Tras el hecho y luego de que fuese señalado como sospechoso, salieron a la luz fotografías del pasado de William Pineda, quien en años anteriores había servido como militar.

 Foto: Redes sociales
En la comunidad se comenta que William, alias “El Cabezón”, tendría problemas de consumo de drogas. Esta versión también fue mencionada por el tío de la menor, Juan Sabillón.

 Foto: Redes sociales
Según el relato de lo ocurrido, Kimberly había salido a comprar malteadas a una pulpería cercana, pero después de varias horas no regresó a su hogar, por lo que su familia inició la búsqueda con el apoyo de vecinos.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo de la menor llegó en horas de la noche a Petoa donde fue recibida con globos y aplausos. Una situación que llamó la atención de los familiares fue que, según el abuelo y el tío de Kimberly, las malteadas y el vuelto aparecieron sobre una mesa.

 Foto: Redes sociales
Además, el tío de la menor, Juan Sabillón, reprochó que el sospechoso se uniera a la búsqueda de la pequeña e incluso sugiriera lugares donde buscar.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
“Recién había llegado al pueblo. Ese tipo siempre andaba bolo, marihuanero; ahorita anduvo ayudando a buscarla”, aseguró el tío de la menor.

 Foto: Redes sociales
También lo señaló de haber dejado las malteadas en la mesa para no levantar sospechas: “Cuando la niña regresaba de la pulpería, quizás la agarró a la fuerza y se la llevó para un zanjón. El hijo del maíz hizo eso y levantó las cosas (las malteadas) para no dejar evidencia y las dejó en una mesa”, expresó.

 Foto: Redes sociales
“Que hagan justicia, que lo metan preso y que no lo dejen salir nunca... si no lo hacen ellos, nosotros vamos a empezar a actuar con nuestras propias manos, porque eso es una injusticia”, manifestó.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades aseguraron que al momento de la captura el sospechoso presentaba aparentes signos de estar bajo los efectos de sustancias. Preliminarmente se había mencionado que podría padecer problemas de salud mental, dato que será confirmado o descartado por las investigaciones oficiales, junto con otras pruebas.

 Foto: Redes sociales
