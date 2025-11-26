Participó en la búsqueda de la menor: “El Cabezón” sospechoso del crimen de Kimberly

Petoa, Santa Bárbara, llora la muerte de la pequeña Kimberly Sabillón, hallada sin vida horas después de su desaparición. Alias “El Cabezón” es señalado como el principal sospechoso del crimen.
Tras el hecho y luego de que fuese señalado como sospechoso, salieron a la luz fotografías del pasado de William Pineda, quien en años anteriores había servido como militar.
En la comunidad se comenta que William, alias “El Cabezón”, tendría problemas de consumo de drogas. Esta versión también fue mencionada por el tío de la menor, Juan Sabillón.
Según el relato de lo ocurrido, Kimberly había salido a comprar malteadas a una pulpería cercana, pero después de varias horas no regresó a su hogar, por lo que su familia inició la búsqueda con el apoyo de vecinos.
El cuerpo de la menor llegó en horas de la noche a Petoa donde fue recibida con globos y aplausos. Una situación que llamó la atención de los familiares fue que, según el abuelo y el tío de Kimberly, las malteadas y el vuelto aparecieron sobre una mesa.
Además, el tío de la menor, Juan Sabillón, reprochó que el sospechoso se uniera a la búsqueda de la pequeña e incluso sugiriera lugares donde buscar.
“Recién había llegado al pueblo. Ese tipo siempre andaba bolo, marihuanero; ahorita anduvo ayudando a buscarla”, aseguró el tío de la menor.
También lo señaló de haber dejado las malteadas en la mesa para no levantar sospechas: “Cuando la niña regresaba de la pulpería, quizás la agarró a la fuerza y se la llevó para un zanjón. El hijo del maíz hizo eso y levantó las cosas (las malteadas) para no dejar evidencia y las dejó en una mesa”, expresó.
“Que hagan justicia, que lo metan preso y que no lo dejen salir nunca... si no lo hacen ellos, nosotros vamos a empezar a actuar con nuestras propias manos, porque eso es una injusticia”, manifestó.
Las autoridades aseguraron que al momento de la captura el sospechoso presentaba aparentes signos de estar bajo los efectos de sustancias. Preliminarmente se había mencionado que podría padecer problemas de salud mental, dato que será confirmado o descartado por las investigaciones oficiales, junto con otras pruebas.