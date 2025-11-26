Desgarrador momento: mujer llega a la escena donde yace su esposo fallecido

Santa Cruz de Yojoa, Honduras.- “¡Por Dios, no puede ser! ¡Ay, Señor, Miguel, no!”, eran los gritos de la esposa de Miguel Madrid, el hombre que murió tras un brutal accidente de tránsito en la comunidad de Las Flores, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, zona norte de Honduras.
La mujer, al ver el carro de su esposo, se acercó a un periodista y le preguntó dónde estaba. De inmediato volteó la cabeza y vio partes del cuerpo de su esposo, por lo que se descontroló, llorando y sin poder creer lo que sucedía.
“¡No, por Dios, Miguel no! ¡Por Dios, no puede ser! ¡Ay, Señor!”, repetía la esposa de la víctima en reiteradas ocasiones, mientras era consolada por las personas que estaban en el lugar.
El hombre fue identificado como Miguel Madrid, originario de Taulabé, Comayagua. El hecho ocurrió en la carretera CA-5 y, según reportes preliminares, un vehículo pesado tipo grúa perdió el control y cayó sobre el pick-up en el que se desplazaba Madrid, aplastándolo casi por completo.
Autoridades de tránsito y cuerpos de socorro llegaron al lugar para investigar las causas del accidente y coordinar la remoción de los vehículos. El impacto del suceso generó consternación entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.