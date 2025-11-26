  1. Inicio
  2. · Sucesos

Desgarrador momento: mujer llega a la escena donde yace su esposo fallecido

El hombre fue aplastado con su vehículo cuando una grúa perdió el control. El cuerpo de la víctima quedó atrapado dentro del automotor

  • 26 de noviembre de 2025 a las 07:17

Santa Cruz de Yojoa, Honduras.- “¡Por Dios, no puede ser! ¡Ay, Señor, Miguel, no!”, eran los gritos de la esposa de Miguel Madrid, el hombre que murió tras un brutal accidente de tránsito en la comunidad de Las Flores, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, zona norte de Honduras.

La mujer, al ver el carro de su esposo, se acercó a un periodista y le preguntó dónde estaba. De inmediato volteó la cabeza y vio partes del cuerpo de su esposo, por lo que se descontroló, llorando y sin poder creer lo que sucedía.

Dos personas mueren en trágico accidente de tránsito en la carretera del sur

“¡No, por Dios, Miguel no! ¡Por Dios, no puede ser! ¡Ay, Señor!”, repetía la esposa de la víctima en reiteradas ocasiones, mientras era consolada por las personas que estaban en el lugar.

El hombre fue identificado como Miguel Madrid, originario de Taulabé, Comayagua. El hecho ocurrió en la carretera CA-5 y, según reportes preliminares, un vehículo pesado tipo grúa perdió el control y cayó sobre el pick-up en el que se desplazaba Madrid, aplastándolo casi por completo.

Autoridades de tránsito y cuerpos de socorro llegaron al lugar para investigar las causas del accidente y coordinar la remoción de los vehículos. El impacto del suceso generó consternación entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

El ingeniero agrónomo Miguel Madrid murió aplastado por una grúa en Santa Cruz de Yojoa

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias