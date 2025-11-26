Desgarrador momento: mujer llega a la escena donde yace su esposo fallecido

Santa Cruz de Yojoa, Honduras.- “¡Por Dios, no puede ser! ¡Ay, Señor, Miguel, no!”, eran los gritos de la esposa de Miguel Madrid, el hombre que murió tras un brutal accidente de tránsito en la comunidad de Las Flores, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, zona norte de Honduras.

La mujer, al ver el carro de su esposo, se acercó a un periodista y le preguntó dónde estaba. De inmediato volteó la cabeza y vio partes del cuerpo de su esposo, por lo que se descontroló, llorando y sin poder creer lo que sucedía.