Dos personas mueren en trágico accidente de tránsito en la carretera del sur

Tegucigalpa, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito ocurrido la noche de este martes en el kilómetro 16 de la carretera CA-5 Sur, a la altura de Santa Ana FM, dejó como resultado la muerte de dos personas identificadas como Ronald Josué López y Nícol Alexandra Ordóñez.
De acuerdo con los primeros reportes, la pareja se trasladaba en una motocicleta cuando se accidentó en la carretera. Sin embargo, quedaron en medio de la vía y un autobús, que circulaba a alta velocidad, los arrolló.
El fuerte impacto del autobús provocó la muerte inmediata de ambos. López laboraba como empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Equipos de rescate y autoridades policiales llegaron rápidamente al lugar; no obstante, los dos ya no presentaban signos vitales. La escena fue descrita como impactante debido a la gravedad del siniestro.
Las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas, mientras familiares, compañeros de trabajo y amigos expresan su profundo pesar por la trágica e inesperada pérdida.
Hasta el 25 de octubre de 2025, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) contabilizó 1,510 muertes por accidentes de tránsito, lo que representa una disminución de 48 fallecimientos en comparación con el mismo período de 2024, cuando se registraron 1,558 víctimas a nivel nacional.
La portavoz de la DNVT, Rixi Montoya, informó que durante los fines de semana se ha observado un incremento de accidentes debido al desplazamiento masivo hacia distintos destinos del país, por lo que hizo un llamado a la población a mantener prudencia y responsabilidad en la carretera.