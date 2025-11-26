Dos personas mueren en trágico accidente de tránsito en la carretera del sur

Tegucigalpa, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito ocurrido la noche de este martes en el kilómetro 16 de la carretera CA-5 Sur, a la altura de Santa Ana FM, dejó como resultado la muerte de dos personas identificadas como Ronald Josué López y Nícol Alexandra Ordóñez. De acuerdo con los primeros reportes, la pareja se trasladaba en una motocicleta cuando se accidentó en la carretera. Sin embargo, quedaron en medio de la vía y un autobús, que circulaba a alta velocidad, los arrolló.

El fuerte impacto del autobús provocó la muerte inmediata de ambos. López laboraba como empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Equipos de rescate y autoridades policiales llegaron rápidamente al lugar; no obstante, los dos ya no presentaban signos vitales. La escena fue descrita como impactante debido a la gravedad del siniestro. Las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas, mientras familiares, compañeros de trabajo y amigos expresan su profundo pesar por la trágica e inesperada pérdida. Hasta el 25 de octubre de 2025, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) contabilizó 1,510 muertes por accidentes de tránsito, lo que representa una disminución de 48 fallecimientos en comparación con el mismo período de 2024, cuando se registraron 1,558 víctimas a nivel nacional.