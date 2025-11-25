"Nos puede más el orgullo que el dolor": padres honran a Emily en su graduación

Con aplausos y profundo sentimiento, la comunidad del Instituto Cultura Nacional School rindió homenaje a Emily Nicole Torres Domínguez, estudiante de 17 años y reconocida como la “eterna capitana”, quien falleció una semana antes de su graduación.
Los padres de la joven, Wendy Domínguez y Wilmer Torres, recibieron su título en nombre de Emily y expresaron a EL HERALDO que el orgullo por su hija era más grande que el dolor de su partida.
“Venimos a recibir su título porque esto es algo que a ella le gustó, esto es algo por lo que ella luchó”, manifestó su padre.
Compañeros de estudio recordaron su alegría, liderazgo y amistad genuina, cualidades que marcaron su paso por el colegio.
Su padre relató que Emily realizó el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el que obtuvo un puntaje excelente que le permitía escoger cualquier carrera.
Entre sus opciones estaban Medicina, Arquitectura y Periodismo. "Pero decidió seguir estudiando en el cielo", dijo con voz entrecortada.
La institución también le otorgó un reconocimiento por excelencia académica al haber logrado un puntaje de 100% en su último año.
Además de su desempeño escolar, Emily servía como maestra de niños en la Iglesia El Calvario.
"Era una niña que Dios utilizaba”, expresó su padre, quien añadió que “mi hija luchó hasta el final con la enfermedad".
El 18 de noviembre, el instituto confirmó su fallecimiento a través de redes sociales. Según informó la familia a EL HERALDO, la causa fue un cáncer cerebral cuyos síntomas aparecieron en septiembre, mientras la estudiante se preparaba para los desfiles patrios.
La evolución de la enfermedad llevó a una intervención quirúrgica en octubre y a su posterior ingreso en cuidados intensivos.
Torres cursaba el último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades y destacaba por su excelencia académica, su participación cívica y su espíritu de liderazgo.
La ceremonia de graduación estuvo marcada por aplausos, recuerdos y lágrimas de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.