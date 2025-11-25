Era militar y habría caído en las drogas: ¿quién es el presunto asesino de la pequeña Kimberly Sabillón?

La tarde del lunes, el cuerpo de la pequeña Kimberly Sabillón, de tan solo seis años, fue encontrado sin vida y con signos de abuso, luego de que ella saliera a comprar y no regresara a su casa. Las autoridades detuvieron a un posible sospechoso. ¿Qué se sabe de él?
Como "William" fue identificado de manera preliminar el presunto sospechoso de asesinar y luego abusar de Kimberly Sabillón, una menor de 6 años que fue reportada como desaparecida desde ayer lunes a eso de las 11 de la mañana.
El hecho se registró cuando la menor salió a comprar malteadas a una pulpería cercana, pero luego de unos minutos no regresó a su casa. Su familia inició las labores de búsqueda tras no saber nada de ella.
Posteriormente, fue hallada sin vida a las 5:00 de la tarde con múltiples lesiones, presuntamente provocadas con un objeto corto contundente y signos de abuso sexual, según los reportes preliminares de las autoridades
“Cuando la niña regresaba de la pulpería, quizás la agarró a la fuerza y se la llevó para un zanjón. El hijo del maíz hizo eso y levantó las cosas (las malteadas) para no dejar evidencia y las dejó en una mesa”, expresó el tío de la menor.
Aunque aún no se ha confirmado oficialmente su identidad, se conoció que el presunto asesino fue militar y, según personas cercanas, habría caído en el consumo de drogas desde hace algún tiempo.
Aunque preliminarmente se dijo que se trataría de una persona con padecimientos mentales, Valladares aseguró que esta hipótesis será confirmada o descartada conforme avancen las investigaciones.
“Recién había llegado al pueblo. El tipo ese solo bolo se la pasaba, marihuanero”, dijo Juan Sabillón. “Si la policía no hace justicia, nos va a tocar actuar a nosotros, porque eso no se puede quedar así”, agregó. La menor salió a comprar dos malteadas a las 11:30 de la mañana y fue hallada a las 5:00 de la tarde.
“La abuelita estaba enferma y le tocó a ella solita”, dijo el tío de la menor, quien aseguró que era la primera vez que ella salía a comprar sin custodia de un adulto.
“Es casualidad que la señora donde vivía ese (el sospechoso) no estaba, andaba haciendo un mandado. La casa estaba sola”, lamentó el tío de la menor