“Recién había llegado al pueblo”: ¿Qué se sabe del sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara?

Justicia pide la familia de la pequeña Kimberly Sabillón tras la captura de un sospechoso del crimen de la menor, de seis años de edad. ¿Qué se sabe sobre él? Aquí los detalles.
El subinspector de la Policía Nacional, Alejandro Valladares, confirmó la captura del individuo. Sostuvo que: “Según lo que conocemos por los investigadores de manera preliminar, él habría estado, supuestamente, bajo los efectos de sustancias al momento de cometer estos hechos, debido a que al momento de ser requerido presentaba estos signos”.
Por su parte, el tío de la menor, Juan Sabillón, aseguró que el sospechoso, de quien se desconoce el nombre, “hacía poco había llegado al pueblo”.
“Recién había llegado al pueblo. El tipo ese solo bolo se la pasaba, marihuanero”, dijo Juan Sabillón. “Si la policía no hace justicia nos va a tocar actuar a nosotros, porque eso no se puede quedar así”, agregó. La menor salió a comprar dos malteadas a las 11:30 de la mañana y fue hallada a las 5:00 de la tarde.
“Cuando la niña regresaba de la pulpería, quizás la agarró a la fuerza y se la llevó para un zanjón. El hijo del maíz hizo eso y levantó las cosas (las malteadas) para no dejar evidencia y las dejó en una mesa”, expresó el tío de la menor.
Al momento de la captura, el sospechoso supuestamente estaba bajo los efectos de estupefacientes, además andaba descalzo.
“La abuelita estaba enferma y le tocó a ella solita”, dijo el tío de la menor, quien aseguró que era la primera vez que ella salía a comprar sin custodia de un adulto.
La menor vivía únicamente con sus abuelos, debido a que sus padres trabajaban fuera del pueblo. La niña fue asesinada en Petoa, Santa Bárbara, el pasado lunes 24 de noviembre.
“Es casualidad que la señora donde vivía ese (el sospechoso) no estaba, andaba haciendo un mandado. La casa estaba sola”, dijo el tío de la menor.
