  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

“Recién había llegado al pueblo”: ¿Qué se sabe del sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara?

La pequeña Kimberly salió a comprar sola porque su abuelita estaba enferma. Según los familiares de la menor, el sospechoso era nuevo en el pueblo. Aquí los detalles

  • 25 de noviembre de 2025 a las 13:18
“Recién había llegado al pueblo”: ¿Qué se sabe del sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara?
1 de 10

Justicia pide la familia de la pequeña Kimberly Sabillón tras la captura de un sospechoso del crimen de la menor, de seis años de edad. ¿Qué se sabe sobre él? Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
“Recién había llegado al pueblo”: ¿Qué se sabe del sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara?
2 de 10

El subinspector de la Policía Nacional, Alejandro Valladares, confirmó la captura del individuo. Sostuvo que: “Según lo que conocemos por los investigadores de manera preliminar, él habría estado, supuestamente, bajo los efectos de sustancias al momento de cometer estos hechos, debido a que al momento de ser requerido presentaba estos signos”.

 Foto: Captura de pantalla
“Recién había llegado al pueblo”: ¿Qué se sabe del sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara?
3 de 10

Por su parte, el tío de la menor, Juan Sabillón, aseguró que el sospechoso, de quien se desconoce el nombre, “hacía poco había llegado al pueblo”.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
“Recién había llegado al pueblo”: ¿Qué se sabe del sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara?
4 de 10

“Recién había llegado al pueblo. El tipo ese solo bolo se la pasaba, marihuanero”, dijo Juan Sabillón. “Si la policía no hace justicia nos va a tocar actuar a nosotros, porque eso no se puede quedar así”, agregó. La menor salió a comprar dos malteadas a las 11:30 de la mañana y fue hallada a las 5:00 de la tarde.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
“Recién había llegado al pueblo”: ¿Qué se sabe del sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara?
5 de 10

“Cuando la niña regresaba de la pulpería, quizás la agarró a la fuerza y se la llevó para un zanjón. El hijo del maíz hizo eso y levantó las cosas (las malteadas) para no dejar evidencia y las dejó en una mesa”, expresó el tío de la menor.

 Foto: Redes sociales
“Recién había llegado al pueblo”: ¿Qué se sabe del sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara?
6 de 10

Al momento de la captura, el sospechoso supuestamente estaba bajo los efectos de estupefacientes, además andaba descalzo.

 Foto: Redes sociales
“Recién había llegado al pueblo”: ¿Qué se sabe del sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara?
7 de 10

“La abuelita estaba enferma y le tocó a ella solita”, dijo el tío de la menor, quien aseguró que era la primera vez que ella salía a comprar sin custodia de un adulto.

 Foto: Redes sociales
“Recién había llegado al pueblo”: ¿Qué se sabe del sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara?
8 de 10

La menor vivía únicamente con sus abuelos, debido a que sus padres trabajaban fuera del pueblo. La niña fue asesinada en Petoa, Santa Bárbara, el pasado lunes 24 de noviembre.

 Foto: Redes sociales
“Recién había llegado al pueblo”: ¿Qué se sabe del sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara?
9 de 10

“Es casualidad que la señora donde vivía ese (el sospechoso) no estaba, andaba haciendo un mandado. La casa estaba sola”, dijo el tío de la menor.

 Foto: Redes sociales
“Recién había llegado al pueblo”: ¿Qué se sabe del sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara?
10 de 10

“Si la policía no hace justicia nos va a tocar actuar a nosotros, porque eso no se puede quedar así”, agregó. La menor salió a comprar dos malteadas a las 11:30 de la mañana y fue hallada a las 5:00 de la tarde.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos