“Drogado” y descalzo: así capturaron al sospechoso del crimen de Kimberly en Santa Bárbara

En poder de las autoridades se encuentra el supuesto agresor de la pequeña Kimberly, de seis años de edad, menor hallada sin vida en Petoa, Santa Bárbara. ¿Qué se sabe del sospechoso?

  • 25 de noviembre de 2025 a las 12:21
Descalzo y con aparentes signos de estar bajo los efectos de sustancias ilícitas fue capturado el sospechoso de la muerte de la pequeña Kimberly Sabillón, de seis años de edad, en Petoa, Santa Bárbara. ¿Qué se sabe sobre él?

El subinspector de la Policía Nacional, Alejandro Valladares, brindó detalles del caso: "Al parecer habría sido ultrajada esta menor, sin embargo, un equipo de investigaciones se movilizó a este sector y ha sido detenida una persona, vinculada directamente a este acto".

El subinspector agregó que "ya hay pruebas científicas, de hecho biológicas, que podrían vincular a este sujeto", refiriéndose a un posible abuso.

“Según lo que conocemos por los investigadores de manera preliminar, él habría estado, supuestamente, bajo los efectos de sustancias al momento de cometer estos hechos, debido a que al momento de ser requerido presentaba estos signos”, informó Valladares.

El agente policial aseguró que se están realizando todas las diligencias para investigar si el detenido ha cometido otros delitos.

La Policía sostuvo que “podría catalogarse como homicidio”, una vez que se emita el informe final por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Aunque preliminarmente se dijo que se trataría de una persona con padecimientos mentales, Valladares aseguró que esta hipótesis será confirmada o descartada conforme avancen las investigaciones.

“Se le está dando prioridad al caso”, aseguró Valladares. Aún no se puede confirmar si el sospechoso padece una enfermedad mental o si habría actuado “bajo los efectos de estupefacientes”.

La pequeña Kimberly Sabillón desapareció de su casa el pasado lunes a las 11:30 de la mañana, cuando salió a comprar unas malteadas. Posteriormente fue hallada sin vida a las 5:00 de la tarde.

La menor fue encontrada con múltiples lesiones, presuntamente provocadas con un objeto corto contundente, según los reportes preliminares de las autoridades.

