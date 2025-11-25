  1. Inicio
Custodiada y con heridas: así trasladan a madre de niña que murió por disparo en Olancho

La Policía Nacional enfatizó que ninguna hipótesis se descarta y que continuarán con un trabajo meticuloso para esclarecer las causas del fatal incidente en Catacamas.

  • 25 de noviembre de 2025 a las 12:19
Custodiada y con heridas: así trasladan a madre de niña que murió por disparo en Olancho
1 de 12

Bajo estrictas medidas de seguridad, la policía trasladó a la madre de la menor Cristy Danaly Discua Solís, de 4 años, fallecida en Catacamas, Olancho, mientras se investigan las circunstancias del trágico hecho.

 Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.
2 de 12

El cuerpo de la pequeña fue trasladado a Medicina Forense para su autopsia y determinar como ocurrió el incidente en el que perdió la vida.

3 de 12

Un velo de misterio ha imperado en el caso, que en pocas horas pasó de ser una trágica travesura a un incidente por descuido, aparentemente durante una celebración familiar, causando conmoción entre los vecinos del sector La Florida, en Catacamas.
4 de 12

Autoridades locales iniciaron las investigaciones sobre cómo la menor resultó gravemente herida con un arma de fuego en su hogar.
5 de 12

Según versiones iniciales, se manejaba que la menor podría haber manipulado el arma, aunque la policía mantiene todas las hipótesis abiertas mientras profundiza en la investigación.
6 de 12

Pero algo que no encajó sobre el incidente fue que la madre de la niña también resultó herida.
7 de 12

Testigos en el sector La Florida relataron momentos de pánico durante la celebración, cuando se escuchó el disparo que terminó con la vida de la menor.
8 de 12

Los últimos hallazgos en el caso han generado interrogantes sobre la dinámica del suceso y si existió participación involuntaria de terceros.
9 de 12

Investigadores de la Policía Nacional llegaron al lugar con peritos especializados para recolectar evidencia y determinar cómo ocurrió el hecho.
10 de 12

La comunidad de Catacamas se mantiene consternada ante la muerte de Cristy Danaly, mientras familiares y vecinos buscan respuestas sobre la tragedia.
11 de 12

Las primeras pesquisas sugieren que el padre de la menor podría haber disparado de manera no intencional, un punto que la policía analiza minuciosamente en sus investigaciones.
12 de 12

Imágenes del traslado de la madre herida muestran a las autoridades actuando con rapidez para protegerla y garantizar su atención médica inmediata.
