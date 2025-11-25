  1. Inicio
¿No se autodisparó? ¿Qué se sabe de la muerte de la menor de cuatro años en Olancho?

De acuerdo con las autoridades policiales, fue el padre de Cristy Discua, quien en medio de una celebración, disparó e hirió a la pequeña y su madre

  • 25 de noviembre de 2025 a las 11:47
Cristy Discua, de apenas cuatro años, perdió la vida este martes —25 de noviembre— luego de que, supuestamente, su padre disparará y la hiriera.

Foto: Redes sociales
El hecho ocurrió en la comunidad de Florida, del municipio de Catacamas, departamento de Olancho; Los vecinos del sector se mantienen conmocionados por la tragedia.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Inicialmente, se manejaba que la menor se disparó por sí misma al tomar el arma de su padre; sin embargo, las primeras investigaciones de las autoridades indican que fue el padre quien cometió el crimen.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Durante el accidente, la madre de la menor resultó herida. Aparentemente, el sospechoso disparó al suelo y la bala reboto, hasta herir a la pequeña y su madre.

 Foto: Redes sociales
La Policía Nacional (PN) aseguró que aún se desconoce el paradero del sospechoso, sin embargo, ya están realizando las diligencias correspondientes para localizarlo.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
El cuerpo de la menor ya fue trasladado hasta la morgue de Tegucigalpa, para realizar los procesos correspondientes.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
En la morgue también se encontraba la madre de la menor, que bajo fuertes medidas de seguridad, fue subida a una ambulancia del 911 y posteriormente trasladada a otras instalaciones.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Las autoridades no dieron mayor información sobre el caso, sin embargo, aseguraron que están investigaciones para esclarecer el caso.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Cabe destacar que, aparentemente, la familia intentó trasladar a la pequeña hasta un centro asistencial con la esperanza de que se salvara.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Lamentablemente, la gravedad de la herida que le dejó el impacto de la bala, no le permitió sobrevivir y falleció en el trayecto.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
