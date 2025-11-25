Thalía Corrales murió tras estrellarse con su pick-up en San Lorenzo; su vehículo quedó destruido

La joven, recién graduada, se conducía a bordo de un pick-up en el sur de Honduras, pero perdió la vida tras chocar contra un poste del tendido eléctrico.
Como Thalía Corrales fue identificada la joven que perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en San Lorenzo, Valle. Aquí los detalles de la tragedia.
La víctima del accidente se transportaba en un vehículo pick-up gris, modelo Frontier, marca Nissan, por una de las vías principales de la ciudad portuaria, cuando ocurrió el hecho.
Tras el accidente, la joven fue auxiliada de inmediato. Fue trasladada al Hospital de San Lorenzo, pero debido a la gravedad de las lesiones no logró sobrevivir.
Los reportes preliminares indican que la víctima se estrelló contra un poste del tendido eléctrico. El vehículo sufrió un fuerte impacto y quedó severamente dañado en la parte delantera.
La repentina muerte de la joven ha dejado mucha tristeza en su familia: “No lo puedo creer, qué dolor tan grande invade a nuestra familia; Señor, danos fortaleza”, escribió Martitha Corrales.
El vehículo quedó destruido, con mayores daños en una de las partes laterales. El vidrio frontal se quebró y las bolsas de aire se activaron.
“Tan llena de vida, no lo creo”, escribió la prima de la joven. Se desconoce la edad de la víctima, aunque por su apariencia se estimaría que rondaba entre los 23 y 26 años.
“La partida de Thalía nos deja un vacío que nadie podrá llenar, pero también nos deja el recuerdo de una joven hermosa, noble y llena de luz, que tocó la vida de quienes la conocimos”, publicó otro de sus familiares.
Thalía Corrales tenía todo un futuro por delante. Recientemente había recibido su título universitario.