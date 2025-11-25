Sueño cumplido: entregan título a padres de Emily Torres, estudiante del Cultura Nacional School

Este día su clase se graduó y junto con ellos Emily, que aunque no estuvo presente físicamente, su recuerdo permanece nítido.
El emotivo acto reunió a docentes, compañeros y autoridades educativas, quienes honraron su memoria y destacaron su legado académico y personal.
La adolescente murió a causa de un cáncer en el cerebro, tras permanecer en cuidados intensivos al detectársele la enfermedad apenas dos meses atrás.
Los padres de la jovencita acudieron a los actos de graduación portando dos retratos de la jovencita.
En una de ellas, los padres portaban la fotografía de graduación donde Emily posaba con su toga y birrete y en una segunda vestida de palillona, algo que amaba ser.
La jovencita siempre se destacó en el cuadro de honor y aunque amaba ser palillona no descuidaba sus notas.
Hubo aplausos, recuerdos y lágrimas en los rostros de quienes amaban a la joven.
Emily se graduó este día con honores al mantenerse hasta el último momento con excelencia académica, llenando de orgullo a sus padres.
Así luce Emily Torres en su foto de graduación, donde luce radiante y llena de alegría, pese a la adversidad.
Una de sus compañeras y amigas de Emily compartió algunas palabras dedicadas a la eterna palillona, recordando algunos momentos que departieron en el grupo de palillonas.
El asiento destinado a Emily no estuvo vacío durante la ceremonia, pues su retrato, junto a su toga y un ramo de flores, lo ocuparon.
Sus compañeros portaron un lazo negro en la solapa en memoria de su compañera de clases y juegos.
Uno de los docentes del centro educativo también rememoró la vida estudiantil de Emily.
Emily soñaba con este momento y sus padres hoy tuvieron la oportunidad de acudir a su graduación a manera de homenaje.