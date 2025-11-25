“Le hicieron hasta lo que no podían hacerle": horroroso testimonio del abuelo de Kimberly

El cuerpo de Kimberly Sabillón ya fue retirado de la Morgue de San Pedro Sula, donde su familia exigió justicia.
Su padre estaba destrozado esperando el cuerpo de su pequeña. Se sentó un momento sobre una piedra y casi no pronunció palabras.
La menor, de tan solo seis años, desapareció en El Paraíso, en Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara, y posteriormente su cuerpo fue hallado con heridas, presuntamente provocadas por un machete.
La menor había salido a comprar unas malteadas, pero según su tío y abuelos, estas seguían en la mesa, y desde que ella salió no volvieron a saber de ella.
El abuelo de la menor compartió su testimonio sobre el tiempo que pasó buscándola: “Creía que el duende me había arrebatado el amor de mi vida”.
"A Kimberly yo la busqué por todos lados, por zacatales, colonias y todos los lugares donde sospechaban que el duende había pasado. Yo pasé por un barranco, donde la niña estaba abajo, pero yo no la vi", contó el abuelo de la menor.
Seguidamente explicó que después le informaron que la habían hallado: "¿Está con vida la niña? 'No', me dijeron. Ahí se me bajaron las fuerzas y me tiré del barranco para abajo y ahí la vi. 'Esta es la niña', dije yo. Tenía roja la espalda y un machetazo".
Casi llorando, el abuelo de la menor confesó: "Fue violada, torturada, le hicieron hasta lo que no se puede hacerle", expresó el señor, quien cuidaba junto a su esposa a la menor, debido a que su hija trabajaba lejos del pueblo y solo llegaba cada semana.
El cuerpo de la menor fue llevado a la Morgue de San Pedro Sula, donde su tío y su padre llegaron a reclamarlo.
"Es terrible. Gente sin oficio que hace eso en esos pueblos, pero primero Dios habrá justicia. Es la primera vez que pasa algo así allí, pero esperamos a ver qué dicen las autoridades", señaló un tío de Kimberly.