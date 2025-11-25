  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly

A la orilla de una quebrada, con cortaduras en las piernas y los glúteos, y con signos de abuso sexual, fue encontrado el cuerpo sin vida de la pequeña Kimberly, en Santa Bárbara

  • 25 de noviembre de 2025 a las 06:38
Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly
1 de 10

Su madre gritaba: "Yo quiero a mi hija", tras hallarla sin vida luego de haber desaparecido en horas de la mañana del pasado lunes en la aldea El Paraíso, Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara.

 Foto: Redes sociales
Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly
2 de 10

Kimberly Sabillón tenía apenas 6 años. Su familia la buscó con desesperación sin imaginar que la iban a encontrar en condiciones lamentables. Aquí los detalles de su hallazgo.

 Foto: Redes sociales
Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly
3 de 10

La pequeña salió alrededor de las 11:30 de la mañana en busca de una malteada, según relatos de su abuelo, y fue hallada a las 5 de la tarde del pasado lunes 25 de noviembre.

 Foto: Redes sociales
Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly
4 de 10

El cuerpo de la pequeña, según medios locales, fue hallado desnudo, a la orilla de una quebrada y con varias heridas.

 Foto: Redes sociales
Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly
5 de 10

Se presume que la pequeña fue atacada con un machete por la forma de las heridas que tenía en sus piernitas y en la parte de sus glúteos.

 Foto: Redes sociales
Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly
6 de 10

Varios vecinos, asustados por lo sucedido, llegaron a dar el pésame a la familia. El abuelo de la pequeña aseguró que eso nunca había el pasado en el lugar.

 Foto: Redes sociales
Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly
7 de 10

"Era la reina", relató su abuelo, asegurando que era la única nieta "mujer" que tenía. La describió como una niña muy inteligente.

 Foto: Redes sociales
Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly
8 de 10

“Creía que el duende me había arrebatado el amor de mi vida”, dijo el abuelo de la menor, asegurando que la buscó de forma "exagerada".

 Foto: Redes sociales
Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly
9 de 10

El abuelo relató que pasó por un barranco y no vio a su pequeña. "Me dicen: 'Ya hallaron a la niña', pero les digo: '¿Está con vida la niña?', y me dicen no, y salgo corriendo".

 Foto: Redes sociales
Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly
10 de 10

"Le hicieron hasta lo que no podían hacerle", dijo el abuelo de la menor. Agregó que tenía una herida en su espalda y en sus piernitas.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos