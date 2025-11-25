Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly

Su madre gritaba: "Yo quiero a mi hija", tras hallarla sin vida luego de haber desaparecido en horas de la mañana del pasado lunes en la aldea El Paraíso, Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara.
Kimberly Sabillón tenía apenas 6 años. Su familia la buscó con desesperación sin imaginar que la iban a encontrar en condiciones lamentables. Aquí los detalles de su hallazgo.
La pequeña salió alrededor de las 11:30 de la mañana en busca de una malteada, según relatos de su abuelo, y fue hallada a las 5 de la tarde del pasado lunes 25 de noviembre.
El cuerpo de la pequeña, según medios locales, fue hallado desnudo, a la orilla de una quebrada y con varias heridas.
Se presume que la pequeña fue atacada con un machete por la forma de las heridas que tenía en sus piernitas y en la parte de sus glúteos.
Varios vecinos, asustados por lo sucedido, llegaron a dar el pésame a la familia. El abuelo de la pequeña aseguró que eso nunca había el pasado en el lugar.
"Era la reina", relató su abuelo, asegurando que era la única nieta "mujer" que tenía. La describió como una niña muy inteligente.
“Creía que el duende me había arrebatado el amor de mi vida”, dijo el abuelo de la menor, asegurando que la buscó de forma "exagerada".
El abuelo relató que pasó por un barranco y no vio a su pequeña. "Me dicen: 'Ya hallaron a la niña', pero les digo: '¿Está con vida la niña?', y me dicen no, y salgo corriendo".
"Le hicieron hasta lo que no podían hacerle", dijo el abuelo de la menor. Agregó que tenía una herida en su espalda y en sus piernitas.