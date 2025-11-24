Kimberly Sabillón salió a comprar y fue abusada en Santa Bárbara; la atacaron con machete

La comunidad de El Paraíso, en el municipio de Petoa, Santa Bárbara, está de luto tras el brutal asesinato de la pequeña Kimberly Sabillón Barahona, de apenas cinco años, quien había sido reportada como desperecida esta mañana y fue encontrada sin vida hace unas horas.
La mañana de este lunes- 24 de noviembre- Kimberly salió a realizar un mandado a una pulpería cercana, alrededor de las 11:00 a. m., pero nunca regresó, según sus familiares.
Su familia y vecinos iniciaron de inmediato una búsqueda, difundiendo afiches en redes sociales con la esperanza de encontrarla con vida; sin embargo, horas más tarde esa esperanza se desvaneció.
El cuerpo de la pequeña fue encontrado en una cuneta cercana a su vivienda, en un sector montañoso de difícil acceso. El hallazgo fue realizado por pobladores que se unieron a los equipos de búsqueda luego de que se reportara su desaparición.
Según versiones preliminares, el cuerpo de Kimberly presentaba signos de abuso sexual y heridas ocasionadas con un arma blanca tipo machete.
Vecinos y familiares exigen a las autoridades de investigación llegar hasta el fondo del caso, pues se presume que más de una persona estaría implicada en el atroz hecho.
Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.
La pequeña era conocida y querida en su comunidad, donde recientemente había participado en un acto escolar, según relataron habitantes de la zona.
Mientras avanza la investigación, la familia de Kimberly recibe acompañamiento de vecinos y personas cercanas, que se han solidarizado con su dolor.
Pobladores de la zona piden justicia por la pequeña mientras se reúnen en las afueras de su vivienda, recordándola como una niña dulce y alegre.