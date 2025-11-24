Kimberly Sabillón salió a comprar y fue abusada en Santa Bárbara; la atacaron con machete

  1. Inicio
Con tan solo 5 años de edad, la pequeña Kimberly Sabillón salió a comprar cerca de su casa y nunca regresó; fue encontrada sin vida y con signos de violencia en Petoa, Santa Bárbara

  • 24 de noviembre de 2025 a las 20:52
La comunidad de El Paraíso, en el municipio de Petoa, Santa Bárbara, está de luto tras el brutal asesinato de la pequeña Kimberly Sabillón Barahona, de apenas cinco años, quien había sido reportada como desperecida esta mañana y fue encontrada sin vida hace unas horas.

 Foto: Redes sociales
La mañana de este lunes- 24 de noviembre- Kimberly salió a realizar un mandado a una pulpería cercana, alrededor de las 11:00 a. m., pero nunca regresó, según sus familiares.

 Foto: Redes sociales
Su familia y vecinos iniciaron de inmediato una búsqueda, difundiendo afiches en redes sociales con la esperanza de encontrarla con vida; sin embargo, horas más tarde esa esperanza se desvaneció.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo de la pequeña fue encontrado en una cuneta cercana a su vivienda, en un sector montañoso de difícil acceso. El hallazgo fue realizado por pobladores que se unieron a los equipos de búsqueda luego de que se reportara su desaparición.

 Foto: Redes sociales
Según versiones preliminares, el cuerpo de Kimberly presentaba signos de abuso sexual y heridas ocasionadas con un arma blanca tipo machete.

 Foto: Redes sociales
Vecinos y familiares exigen a las autoridades de investigación llegar hasta el fondo del caso, pues se presume que más de una persona estaría implicada en el atroz hecho.

Foto: Redes sociales
Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

 Foto: Redes sociales
La pequeña era conocida y querida en su comunidad, donde recientemente había participado en un acto escolar, según relataron habitantes de la zona.

 Foto: Redes sociales
Mientras avanza la investigación, la familia de Kimberly recibe acompañamiento de vecinos y personas cercanas, que se han solidarizado con su dolor.

 Foto: Redes sociales
Pobladores de la zona piden justicia por la pequeña mientras se reúnen en las afueras de su vivienda, recordándola como una niña dulce y alegre.

 Foto: Redes sociales
