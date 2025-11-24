Norlan Sabillón, víctima mortal del trágico accidente en Santa Bárbara

Norlan Yadir Sabillón Guzmán, de tan solo 21 años de edad, fue una de las ocho víctimas que perecieron en el accidente vehicular registrado a la altura de Loma Larga, en el municipio de Colinas, Santa Bárbara, el pasado domingo -23 de noviembre- tras una caravana política del Partido Liberal.
Norlan, quien trabajaba en San Pedro Sula, era miembro activo del grupo social "Los Marranos", dedicado a realizar labores en pro de la comunidad.
"Estamos muy dolidos, son cosas que uno no se espera, pero estamos pidiéndoles a Dios fuerza y sabiduría. Ellos se dedicaban a hacer obras sociales y aquí cualquier necesidad ellos aportaban dinero, eran muchachos de bien y sanos", manifestó el tío de Sabillón Guzmán.
Según sus familiares, todos los jóvenes del grupo los "Marranos" han sido de comportamiento ejemplar, alejados de vicios y drogadicción. "No andaba en la calle, nunca tomaron un cigarrillo, un cerveza, jamás. No es porque sean nuestra familia, es la verdad", afirmó un familiar.
Norlan era considerado un joven responsable y dedicado a sus labores, tanto en su trabajo en San Pedro como en sus aportes a la comunidad.
La empresa en la que trabajaba Norlan se pronunció tras su muerte. "Con profundo pesar, en Distribuidora Industrial nos unimos al duelo por la partida de nuestro compañero Norlan Yadir Sabillón Guzmán. Rogamos a Dios Todopoderoso que derrame su paz, fortalezca sus corazones y acompañe a toda la familia en estos momentos de dolor", dice parte del mensaje de Distribuidora Industrial en sus redes sociales.
Cabe mencionar que en el accidente también resultaron heridas alrededor de 45 personas.
La comunidad entera se encuentra de luto por esta pérdida, y las autoridades han iniciado investigaciones para determinar las causas del accidente, que aún no han sido esclarecidas del todo.
Los restos de Norlan están siendo velados en la casa de su familia, lugar hasta el que llegó el candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, para brindar sus muestras de pesar y solidaridad con la familia y la de los otros fallecidos.
Mientras tanto, familiares y amigos expresan su dolor por la muerte de Norlan, y se preparan para darle el último adiós.