Norlan Sabillón, víctima mortal del trágico accidente en Santa Bárbara

La empresa en la que trabajaba Norlan se pronunció tras su muerte. "Con profundo pesar, en Distribuidora Industrial nos unimos al duelo por la partida de nuestro compañero Norlan Yadir Sabillón Guzmán. Rogamos a Dios Todopoderoso que derrame su paz, fortalezca sus corazones y acompañe a toda la familia en estos momentos de dolor", dice parte del mensaje de Distribuidora Industrial en sus redes sociales.