Rescatan a empleada de hotel que cayó en cisterna vacía de 12 pies en La Ceiba

Una mujer de 45 años de edad, cayó accidentalmente a una cisterna vacía de aproximadamente 12 pies de profundidad en un hotel de La Ceiba, Atlántida. Los hechos se registraron este lunes -24 de noviembre- al filo de las 8:40 de la mañana.
Según las autoridades, la afectada, quien es empleada del hotel París, en La Ceiba, fue identificada como Mery Xiomara Canales, de 45 años.
Empleados del hotel alertaron a miembros del Cuerpo de Bomberos de la zona, quienes acudieron al lugar para realizar el operativo de rescate.
Afortunadamente, tras varios minutos de esfuerzo, Mery Canales fue extraída de la cisterna con éxito.
La mujer fue atendida en el lugar por los paramédicos, ya que según se informó, presentó lesiones leves debido a la caída. "Solo sufrió lesiones en una de sus extremidades inferiores, con una posible fractura", detalló el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Francisco Ramírez.
Tras la atención prehospitalaria de los bomberos, la mujer fue trasladada en una ambulancia hacia el Hospital Atlántida, con la finalidad de que recibiera atención especializada.
Según el portavoz de los bomberos, la historia habría sido diferente si la cisterna hubiera estado llena de agua. "Por la altura que tenía pudo haber resultado con más daños. Si hubiese estado llena hubiéramos tenido más complicaciones con esta persona", manifestó.
Empleados del hotel expresaron su alivio tras el rescate de Mery Xiomara Canales.
Hasta el momento, se desconocen los detalles de cómo terminó cayendo en la cisterna vacía.
Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro y recibiendo atención médica.