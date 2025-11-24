"No se podía hacer nada": Josué Leiva cruzó entre los heridos para sobrevivir de tragedia en Santa Bárbara

Entre compañeros heridos y algunos fallecidos fue el camino que tuvo que recorrer Bredy Josué Mejía Leiva para salir de lo que describió como una pesadilla total. Aunque intentó ayudar a algunos amigos, lamentablemente ya habían perdido la vida antes de poder hacer algo, relató a EL HERALDO sobre el mortal accidente que dejó ocho activistas políticos muertos en Santa Bárbara.
Según lo recuerda Mejía Leiva, momentos antes de la tragedia se dirigían a la concentración en la comunidad de San Miguel de Laja, y fue justo en el trayecto cuando el camión presentó una falla.
"El camión ya empieza a bajar la pendiente; ahí como que se escucha un ruido y el chófer decide sacarlo de la caravana. Ahí ya agarró la pendiente hacia abajo. Todos nos dimos cuenta de que el camión no llevaba freno, no se podía detener e incluso nos dio tiempo porque recorrió bastante, pues todos íbamos arriba". dijo el joven.
Tras darse cuenta de lo que iba a pasar, Josué, quien era uno de los que llevaba la bandera de un partido político, explicó que la única decisión que pudo tomar en ese momento fue colocarse en la esquina del camión y agacharse dentro de la carrocería.
"Yo lo dije: Dios, guárdame. Cuando el camión se cruza y siento que da como una vuelta —yo iba en el lado izquierdo—, cuando gira, yo caigo al otro lado del camión, pero siempre dentro de la carrocería. El camión vuelve a girar y yo quedé ahí, sentado", explicó.
Tras levantarse, Josué relató que lo primero que vio fue a uno de sus acompañantes muerto, que había caído cerca de él. "Él muere en el instante. Yo intenté auxiliarlo, pero su cabeza parecía fracturada y ya no se podía hacer nada. Le chequé el pulso, ya no había, yo le dije: está muerto", lamentó.
El joven mencionó que siguió caminando en sobre los heridos, pero más adelante se encontró con otro joven, quien se encuentra hospitalizado en San Pedro Sula, Cortés.
"En ese momento ya no daba para más; lo que hice fue correr hacia arriba y no quería ver más aquel desastre. Incluso mi hermano me siguió y me dijo: “Tenés que chequearte”, y yo le respondí: “No, estoy bien”, dijo.
Josué contó que, aunque fue llevado a un centro asistencial, afortunadamente solo presentaba heridas leves en la pierna y algunas contusiones, pero ninguna fractura, asegurando que fue una segunda oportunidad de Dios, pues desde el primer momento supo que iban a haber muertes y pocos se salvarían.
"Lo único que me acordé fue de Dios, fue lo único, porque yo sabía que iba a haber muerte. Desde el momento en que el camión iba a esa velocidad, dije: aquí sí van a ser pocos los que se salven. Entonces me acordé de Dios, me agaché en una esquina del camión y, pues, Dios me tiene aquí. Es una segunda oportunidad", agradeció.
Ocho personas perdieron la vida y otras 45 resultaron heridas en esta tragedia. Muchas de ellas se encuentran recibiendo atención especial debido a la gravedad del impacto. El suceso ocurrió en Colinas, Santa Bárbara, al occidente de Honduras.
"Siento que es la mejor manera de recordarlos, logrando lo que también ellos querían poder lograr", dijo el joven en referencia al proyecto de limpieza y ayuda que su grupo tenía. "Siento que ya es una manera de decidir acercarme más a Dios, de pegarse a Él. Siento que si Él me dejó con vida es por un propósito y para seguir dando lo mejor de mí", concluyó.