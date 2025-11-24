Imágenes muestran cómo viajaban las víctimas antes del volcamiento en Santa Bárbara

Imágenes que circularon en redes sociales revelaron los momentos previos al trágico volcamiento del camión que dejó varias víctimas mortales y heridas el domingo 23 de noviembre en San José de Colinas, Santa Bárbara.
En los videos se observa a los jóvenes cantando, ondeando banderas del Partido Liberal y del Partido Nacional.
Además, mostraban una pancarta con la palabra "Marranos", símbolo de la unidad comunitaria que representaba al grupo.
Los jóvenes regresaban de un mitin político cuando el vehículo, que transportaba al menos a 60 personas, embistió a varios motociclistas y luego se salió de la carretera, terminando volcado en una curva.
Su objetivo era incentivar a la población a participar en las elecciones del próximo 30 de noviembre.
El grupo de jóvenes conocido como “Marranos” realizaba jornadas de limpieza y apoyo comunitario en la aldea Loma Larga, donde eran reconocidos por su esfuerzo y servicio.
Los integrantes del grupo viajaban en el camión entre cantos, banderas y evidente entusiasmo, celebrando el proceso electoral y animando a su comunidad a participar en los comicios.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Marlon Gustavo Sabillón Guzmán, los hermanos José Antonio Leiva y José Ángel Leiva; Norlan Yadir Sabillón, José María Perdomo, "Chemita", Juan Ángel Rodríguez, Irma Cabrera y Kennet Yair Sabillón (quien falleció en una ambulancia)
Entre los sobrevivientes se encuentra Javier Enrique Mejía, quien, según relató su madre, decidió lanzarse del camión segundos antes del volcamiento al sentir que el vehículo “venía fallando”.
Las autoridades investigan si el accidente fue provocado por fallas mecánicas o por impericia del conductor.
La comunidad de Loma Larga permanece de luto tras la tragedia que golpeó a varias familias.