Imágenes muestran cómo viajaban las víctimas antes del volcamiento en Santa Bárbara

Videos difundidos en redes captaron a los jóvenes animando una caravana política minutos antes del accidente que dejó varias víctimas en Santa Bárbara

  • 24 de noviembre de 2025 a las 16:30
Imágenes muestran cómo viajaban las víctimas antes del volcamiento en Santa Bárbara
Imágenes que circularon en redes sociales revelaron los momentos previos al trágico volcamiento del camión que dejó varias víctimas mortales y heridas el domingo 23 de noviembre en San José de Colinas, Santa Bárbara.

 Foto: captura de pantalla
En los videos se observa a los jóvenes cantando, ondeando banderas del Partido Liberal y del Partido Nacional.

 Foto: captura de pantalla
Además, mostraban una pancarta con la palabra "Marranos", símbolo de la unidad comunitaria que representaba al grupo.

 Foto: captura de pantalla
Los jóvenes regresaban de un mitin político cuando el vehículo, que transportaba al menos a 60 personas, embistió a varios motociclistas y luego se salió de la carretera, terminando volcado en una curva.

 Foto: captura de pantalla
Su objetivo era incentivar a la población a participar en las elecciones del próximo 30 de noviembre.

 Foto: captura de pantalla
El grupo de jóvenes conocido como “Marranos” realizaba jornadas de limpieza y apoyo comunitario en la aldea Loma Larga, donde eran reconocidos por su esfuerzo y servicio.

 Foto: captura de pantalla
Los integrantes del grupo viajaban en el camión entre cantos, banderas y evidente entusiasmo, celebrando el proceso electoral y animando a su comunidad a participar en los comicios.

 Foto: captura de pantalla
Las víctimas mortales fueron identificadas como Marlon Gustavo Sabillón Guzmán, los hermanos José Antonio Leiva y José Ángel Leiva; Norlan Yadir Sabillón, José María Perdomo, "Chemita", Juan Ángel Rodríguez, Irma Cabrera y Kennet Yair Sabillón (quien falleció en una ambulancia)

 Foto: captura de pantalla
Entre los sobrevivientes se encuentra Javier Enrique Mejía, quien, según relató su madre, decidió lanzarse del camión segundos antes del volcamiento al sentir que el vehículo “venía fallando”.

Foto: captura de pantalla
Las autoridades investigan si el accidente fue provocado por fallas mecánicas o por impericia del conductor.

 Foto: captura de pantalla
La comunidad de Loma Larga permanece de luto tras la tragedia que golpeó a varias familias.

 Foto: captura de pantalla
