"Empezaron a discutir, él llegó bolo": Delmis Zelaya habría sido asesinada por su pareja en Olanchito, Yoro

El cuerpo de Delmis Zelaya fue encontrado ensangrentado en el piso de su propia vivienda; familiares exigen justicia por su muerte tras la detención del sospechoso

  • 24 de noviembre de 2025 a las 16:10
Delmis Sarahí Zelaya Barahona fue asesinada a disparos dentro de su vivienda en la comunidad de El Carril, municipio de Olanchito, Yoro. La víctima habría sido atacada por su pareja sentimental. ¿Qué se sabe de lo ocurrido?

La mañana de este lunes se confirmó la detención de Marvin Adán Cantillano Medina, compañero de hogar de Zelaya, tras suponerlo principal sospechoso del crimen.

Según versiones preliminares, el presunto agresor estaba bajo los efectos del alcohol cuando llegó a la casa de Delmis, donde mantuvieron una discusión.

"Empezaron a discutir, él llegó bolo; solo escuchamos los tiros", dijo un vecino a un medio de Olanchito.

Así fue encontrado el cuerpo sin vida de Delmis Zelaya, de 30 años, en su vivienda.

A Marvin se le acusa de dispararle a la víctima, provocándole la muerte en el lugar.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal de Medicina Forense acudieron al lugar para levantar pruebas y documentar la escena del crimen.

La Policía Nacional decomisó evidencias que serán analizadas para esclarecer los hechos.

Familiares y vecinos lamentan el trágico hecho y hacen un llamado a las autoridades a garantizar justicia para Delmis.

La Policía Nacional señaló que continuará con la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer los motivos detrás del asesinato.

