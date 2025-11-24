  1. Inicio
‘El camión venía fallando’: niño saltó antes de que ocurriera el accidente en Santa Bárbara

La madre de un niño sobreviviente narró que su hijo saltó del camión instantes antes del vuelco que dejó nueve muertos, en Santa Bárbara

  • 24 de noviembre de 2025 a las 16:00
Un niño logró sobrevivir al accidente que dejó nueve personas muertas y más de diez heridos en San José de Colinas, Santa Bárbara, tras lanzarse del camión segundos antes del vuelco, según relató su madre, Alma Noemí Mejía. Aquí los detalles:

 Foto: captura de pantalla
La mujer explicó que su hijo, Javier Enrique Mejía, saltó en la segunda vuelta de la rastra al sentir que el vehículo "venía fallando".

 Foto: captura de pantalla
Al caer antes del sitio del percance, solo sufrió dos raspones y se encuentra estable.

Foto: captura de pantalla
“Estoy agradecida con Dios”, expresó la madre, quien añadió que el menor se mantiene traumatizado por lo ocurrido y por la muerte de familiares con quienes convivía a diario.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
De acuerdo con su testimonio, el niño viajaba con un primo de su misma edad.

Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
Cuando el camión comenzó a moverse de forma irregular, Javier lo abrazó antes de lanzarse, mientras el otro menor cayó dentro del vehículo y fue rescatado por un familiar.

 Foto: captura de pantalla
Su tío también resultó lesionado, aunque no de gravedad.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
El accidente ocurrió la tarde del domingo 23 de noviembre, cuando un grupo de simpatizantes del Partido Liberal y del Partido Nacional regresaban de una caravana política.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
El camión se volcó en una curva de la carretera de San José de Colinas, dejando a seis víctimas pertenecientes a una misma familia de la aldea Loma Larga.

 Foto: captura de pantalla
Las autoridades investigan si el siniestro se debió a una falla mecánica o a una imprudencia del conductor.

 Foto: captura de pantalla
Mientras tanto, la comunidad de Loma Larga, en Colinas, Santa Bárbara, despidió este lunes a las víctimas en un ambiente de profundo luto.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
