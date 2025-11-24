  1. Inicio
Zapatos, banderas y vidas destrozadas, evidencias en sitio del accidente en Santa Bárbara

En el lugar se perdieron al menos nueve vidas y muchas ilusiones de las familias que hoy lloran a sus fallecidos en la fatal tragedia a una semana de las elecciones

  • 24 de noviembre de 2025 a las 15:10
Las evidencias de la escena desgarradora que se vivió la tarde del domingo 23 de noviembre en San José de Colinas, es lo único que quedó el lugar donde ocurrió la tragedia. Así quedó el lugar donde camión se volcó y mató a nueve personas.

Fotos: Franklin Muñoz/EL HERALDO.
La jornada ya casi concluía, pues tras recorrer varias calles de San José de Colinas, el grupo de personas en caravana se dirigían de regreso a Loma Larga sin imaginar lo que les aguardaba en una curva del camino.

Fue exactamente en el kilómetro 8 que el pesado camión perdió el control y terminó saliéndose de la carretera hasta derrapar volcar.

El camión inicialmente empieza a zigzaguear en medio de la carretera y luego embiste a un motociclista y se va hacia el costado derecho con todos sus ocupantes siendo expedidos a alta velocidad.
Las pertenencias personales de algunas de las víctimas quedaron tiradas en medio de la maleza, perdidas, pues sus dueños no volverán jamás.

El pesado automotor aventó a varios de sus ocupantes a gran velocidad, mientras que otros quedaron bajo la armazón.

Terriblemente, algunas de las víctimas incluso quedaron atrapadas bajo las ruedas del pesado camión.

En la escena del accidente este lunes todavía se podían apreciar las evidencias de la tragedia que ahí sucedió.

Una bandera del Partido Nacional unida a un tubo que luce aplastado todavía permanece en el lugar.

Asimismo, a solo pasos, otra bandera, esta vez del Partido Liberal, quedó enredada en un tronco que el automotor se llevó de encuentro.

En el lugar también permanece aún una pila de zapatos, la mayoría tipo tenis y varias sandalias sin par.

Otra bandera liberal quedó junto a la orilla de la carretera donde se alcanza a apreciar algo de gravín suelto sobre el pavimento.

El percance mantiene sumido en una tristeza general a la comunidad de Loma Larga, de donde eran vecinos las nueve víctimas, hasta el momento las autoridades no han oficializado sus nombres.

La comunidad de San José de Colinas se agolpó este lunes al velorio de las víctimas, seis de ellos de una misma familia, lamentando la terrible tragedia ocurrida en el lugar a pocos días de las elecciones.

