¿Quiénes son "Los Marranos", grupo de jóvenes accidentados en Santa Bárbara?

El accidente ocurrido en San José de Colinas, Santa Bárbara, dejó al menos nueve muertos y más de 45 heridos. Entre las víctimas se encontraba el grupo juvenil conocido como “Los Marranos”, quienes regresaban de una caravana política cuando el camión que los transportaba se volcó. ¿Quiénes son?
Ayer domingo -23 de noviembre- un camión que trasladaba a simpatizantes del Partido Nacional se volcó tras perder el control, impactando contra algunos vehículos de una caravana del Partido Liberal.
Imágenes y videos captaron el momento en que salió el grupo de “Los Marranos” en un camión con militantes colgados, portando pancartas y banderas, quienes se sumaron al cierre de campaña del partido.
El video muestra a los jóvenes sosteniendo carteles en sus manos, antes de salir y sumarse a la gran caravana, donde se encontraron a los del Partido Liberal en el lugar donde ocurrió la tragedia que deja al país de luto.
Otros videos muestran el momento exacto en que el camión se volcó, dejando a algunos militantes atrapados y a otros aplastados por las llantas.
“Los Marranos” eran jóvenes de la aldea Loma Larga organizados para hacer limpieza comunitaria. Su labor voluntaria había motivado a más jóvenes a unirse para mejorar su entorno.
Videos en redes sociales los muestran recogiendo basura, limpiando calles y apoyando actividades locales. Su trabajo era sin fines de lucro y muy valorado en la comunidad.
El día del accidente participaban en la caravana política. Antes de la tragedia, fueron grabados cantando y ondeando una pancarta con su nombre.
“Los Marranos” no solo eran jóvenes activistas, pues algunos eran primos, amigos y vecinos que se unían con el deseo de servir voluntariamente a su comunidad.
Su muerte hoy deja en luto a las personas que conocieron sus labores y ayuda, mientras que otros se suman a donar para quienes se encontraban hospitalizados. Estas son las víctimas mortales identificadas:
Marlon Gustavo Sabillón Guzmán, de 44 años de edad.
José María Perdomo, "Chemita", de 65 años de edad.
Irma Cabrera, originaria de San José de Colinas.
Norlan Yadir Sabillón, de 21 años de edad.
José Antonio Leiva, de 57 años de edad.