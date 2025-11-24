Así fue la visita de Salvador Nasralla a Santa Bárbara para despedir víctimas del accidente

El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, llegó hasta la aldea Loma Larga, del municipio de San José de Colinas, en Santa Bárbara, para despedir a las víctimas del brutal accidente.
La tragedia ocurrió en horas de la tarde del pasado domingo -23 de noviembre- mientras decenas de personas regresaban de una caravana política.
Entre las víctimas se encuentran militantes de los partidos de oposición: Partido Nacional (PN) y Partido Liberal (PL).
El candidato liberal no llegó solo. Iroshka Elvir, su esposa, lo acompañó y mostró total apoyo a las familias enlutadas.
“Yo sé que nadie puede sentir el mismo dolor que siente un ser querido”, dijo Nasralla a uno de los familiares que se encontraba en el lugar.
“Sabemos que nadie siente el dolor que uno siente, lo hemos experimentado con nuestros seres queridos y solo imaginamos en el dolor que alguna vez sentimos por un ser querido”, siguió expresando.
El presidenciable aseguró que interrumpió su agenda del día para poder llegar hasta la comunidad y mostrar su respaldo a cada uno de los afectados.
Cabe destacar que, solo en la aldea Loma Larga, se están realizando seis velorios. Todos los fallecidos pertenecían a una misma familia: desde primos, hasta hermanos.
El lamentable incidente dejó como consecuencia alrededor de ocho muertos y más de 40 heridos. Algunos se encuentran luchando por su vida en el Hospital Mario Catarino Rivas.
De acuerdo con los informes preliminares, el accidente habría sido causado por desperfectos mecánicos del automotor en el que viajaban; sin embargo, aún no hay una versión oficial.
Nasralla recalcó la tristeza que le provocó la noticia. De hecho, en uno de los velorios, rompió en llanto.
Vecinos y familia lamentan profundamente la pérdida. La tristeza y el dolor se respiran por cada esquina de la comunidad.