Así fue la visita de Salvador Nasralla a Santa Bárbara para despedir víctimas del accidente

El candidato liberal, Salvador Nasralla, llegó hasta la aldea Loma Larga, en Santa Bárbara, para acompañar a las familias que hoy velan a varias de sus víctimas

  • 24 de noviembre de 2025 a las 14:45
El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, llegó hasta la aldea Loma Larga, del municipio de San José de Colinas, en Santa Bárbara, para despedir a las víctimas del brutal accidente.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
La tragedia ocurrió en horas de la tarde del pasado domingo -23 de noviembre- mientras decenas de personas regresaban de una caravana política.

Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
Entre las víctimas se encuentran militantes de los partidos de oposición: Partido Nacional (PN) y Partido Liberal (PL).

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
El candidato liberal no llegó solo. Iroshka Elvir, su esposa, lo acompañó y mostró total apoyo a las familias enlutadas.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
“Yo sé que nadie puede sentir el mismo dolor que siente un ser querido”, dijo Nasralla a uno de los familiares que se encontraba en el lugar.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
“Sabemos que nadie siente el dolor que uno siente, lo hemos experimentado con nuestros seres queridos y solo imaginamos en el dolor que alguna vez sentimos por un ser querido”, siguió expresando.

Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
El presidenciable aseguró que interrumpió su agenda del día para poder llegar hasta la comunidad y mostrar su respaldo a cada uno de los afectados.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
Cabe destacar que, solo en la aldea Loma Larga, se están realizando seis velorios. Todos los fallecidos pertenecían a una misma familia: desde primos, hasta hermanos.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
El lamentable incidente dejó como consecuencia alrededor de ocho muertos y más de 40 heridos. Algunos se encuentran luchando por su vida en el Hospital Mario Catarino Rivas.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
De acuerdo con los informes preliminares, el accidente habría sido causado por desperfectos mecánicos del automotor en el que viajaban; sin embargo, aún no hay una versión oficial.

Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
Nasralla recalcó la tristeza que le provocó la noticia. De hecho, en uno de los velorios, rompió en llanto.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
Vecinos y familia lamentan profundamente la pérdida. La tristeza y el dolor se respiran por cada esquina de la comunidad.

Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
