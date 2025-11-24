Ataúd tras ataúd: familias destrozadas se despiden de las víctimas del accidente en Santa Bárbara

Una sola familia perdió a seis de sus miembros. Hermanos y primos estaban siendo velados en el sector de Loma Larga, tras el accidente en Santa Bárbara.
"Estamos un rato acá y un rato allá", dijo María Guzmán, una de las familiares de las víctimas del fatal accidente en Santa Bárbara.
En el camión que se volcó y dejó unas nueve personas muertas, donde viajaban simpatizantes del Partido Nacional y Liberal. El candidato a la presidencia, Salvador Nasralla, llegó a dar el pésame.
Seis miembros de la familia Guzmán Sabillón fallecieron en el lugar. También se maneja que hay otras tres personas muertas y más de una decena de heridos.
Vecinos y algunos sobrevivientes del accidente permanecen en el lugar para despedir a las víctimas del fatal siniestro que enluta a varias familias.
Desgarrados, un ataúd tras otro ataúd. Como una tragedia narran los sobrevivientes del accidente lo ocurrido. Una sola familia vela a varios de sus parientes.
Las familias y vecinos viven una tragedia que quedará en la historia. Al menos 10 personas permanecen hospitalizadas en el Hospital Mario Catarino Rivas.
Al último adiós llegó una multitud de personas, entre vecinos, familiares y amigos de las víctimas.
Cientos de personas llegaron a San José de Colinas, en el sector de Loma Larga, donde se les da el último adiós a las víctimas.
El presidenciable Salvador Nasralla también estuvo presente en el lugar, quien al ver los duros momentos se unió al dolor de la familia.