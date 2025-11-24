  1. Inicio
Ataúd tras ataúd: familias destrozadas se despiden de las víctimas del accidente en Santa Bárbara

Escenas desgarradoras. Una aldea entera se despide de las personas que perdieron la vida en el accidente en Santa Bárbara. Al menos seis cuerpos serán sepultados

  • 24 de noviembre de 2025 a las 14:43
Una sola familia perdió a seis de sus miembros. Hermanos y primos estaban siendo velados en el sector de Loma Larga, tras el accidente en Santa Bárbara.

 Fotos: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
"Estamos un rato acá y un rato allá", dijo María Guzmán, una de las familiares de las víctimas del fatal accidente en Santa Bárbara.

 Fotos: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
En el camión que se volcó y dejó unas nueve personas muertas, donde viajaban simpatizantes del Partido Nacional y Liberal. El candidato a la presidencia, Salvador Nasralla, llegó a dar el pésame.

 Fotos: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Seis miembros de la familia Guzmán Sabillón fallecieron en el lugar. También se maneja que hay otras tres personas muertas y más de una decena de heridos.

 Fotos: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Vecinos y algunos sobrevivientes del accidente permanecen en el lugar para despedir a las víctimas del fatal siniestro que enluta a varias familias.

 Fotos: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Desgarrados, un ataúd tras otro ataúd. Como una tragedia narran los sobrevivientes del accidente lo ocurrido. Una sola familia vela a varios de sus parientes.

 Fotos: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Las familias y vecinos viven una tragedia que quedará en la historia. Al menos 10 personas permanecen hospitalizadas en el Hospital Mario Catarino Rivas.

 Fotos: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Al último adiós llegó una multitud de personas, entre vecinos, familiares y amigos de las víctimas.

 Fotos: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Cientos de personas llegaron a San José de Colinas, en el sector de Loma Larga, donde se les da el último adiós a las víctimas.

 Fotos: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
El presidenciable Salvador Nasralla también estuvo presente en el lugar, quien al ver los duros momentos se unió al dolor de la familia.

Fotos: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
