Rostros de las víctimas del accidente de activistas políticos en Santa Bárbara

La tragedia ocurrida la tarde del domingo ha dejado familias de luto, luego de que el camión en el que se trasladaban, después de una caravana política, se accidentara y dejara varios muertos y heridos

  • 24 de noviembre de 2025 a las 14:16
1 de 12

Al menos el rostro de siete víctimas ha sido identificados tras el accidente ocurrido la tarde del domingo 23 de noviembre en San José de Colinas, donde un camión que trasladaba a militantes del Partido Nacional y Partido Liberal se volcó, dejando al menos 45 personas heridas y nueve fallecidas. Estas son algunas de las víctimas mortales:

 Foto: EL HERALDO
2 de 12

La imagen mostrada fue captada momentos antes de la gran tragedia. Todo ocurrió cuando, durante una caravana de simpatizantes nacionalistas y liberales, las personas se conducían en sus carros, motocicletas y camiones, tras el cierre de campaña este domingo 23 de noviembre.

Foto: Redes sociales
3 de 12

En un video que circula en redes sociales, se muestra cuando el camión pierde el control, impacta contra un motociclista y luego se vuelca, dejando varias personas heridas y otras que murieron en la escena.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

El informe indica que al menos 45 personas resultaron heridas y nueve murieron. En la escena se observaba el cuerpo destrozado de dos víctimas, mientras que otras fallecieron cuando eran trasladadas a un centro asistencial.

 Foto: Redes sociales
5 de 12

En el lugar de la tragedia se observan algunas pertenencias de las víctimas, así como rastros de sangre.

Foto: EL HERALDO
6 de 12

José Ángel Leiva, de 62 años de edad.

 Foto: Redes sociales
7 de 12

Marlon Gustavo Sabillón Guzmán, de 44 años de edad.

 Foto: EL HERALDO
8 de 12

José María Perdomo, "Chemita", de 65 años de edad.

 Foto: EL HERALDO
9 de 12

Irma Cabrera, originaria de San José de Colinas.

 Foto: EL HERALDO
10 de 12

Norlan Yadir Sabillón, de 21 años de edad.

 Foto: EL HERALDO
11 de 12

José Antonio Leiva, de 57 años de edad.

 Foto: EL HERALDO
12 de 12

Kennet Yair Sabillón, de 25 años de edad.

 Foto: EL HERALDO
